Courrier des lecteurs Rapport du GIEC : Réaction d'Europe Écologie-Les Verts

On ne trouve plus d'adjectifs assez forts pour dire la gravité de la menace qu'expose le dernier rapport du GIEC qui une fois encore alerte les décideurs sur le réchauffement climatique qui n'est malheureusement plus un problème du futur ; nous en subissons déjà les conséquences partout dans le monde (sécheresse, températures extrêmes, incendies, phénomènes météorologiques extrêmes...) et ici aussi. Par Mélissa Cousin, secrétaire régionale Europe Écologie-Les Verts, et Danon Odayen, secrétaire régionale adjointe Europe Écologie-Les Verts - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 07:28

Le rapport alerte aujourd'hui sur les drames humains qui découleront de ces bouleversements à venir : atteintes sur la santé, appauvrissement des populations, migrations climatiques, conflits pour les ressources, ...



Scientifiques et écologistes alertent depuis maintenant tellement longtemps sur ces conséquences, comment les décideurs ont-ils pu rester les bras croisés pendant tellement longtemps à regarder saccager nos conditions de vie, celles de nos enfants surtout ?

Nous disons depuis si longtemps qu'il faut aller vers les énergies renouvelables. Arrêter de brûler du charbon. Quels projets d'énergie renouvelables d'envergure en France ? Ici à la Réunion ?



A t-on investi massivement dans le solaire, l'éolien, l'énergie houlomotrice, etc ? -Le conflit actuel avec la Russie nous démontre que ce n'est d'ailleurs pas que pour le réchauffement climatique qu'il faut développer nos énergies renouvelables et viser l'autonomie énergétique...



S'est-on fait une priorité d’offrir des alternatives à la voiture thermique (transports sur rails, par câbles, couloirs bus, vélo) ?

A t-on pris des mesures pour une façon de consommer plus respectueuses de notre environnement ?

J'avoue une certaine amertume à entendre parler d'écologie des politiques restés sourds pendant si longtemps alors qu'ils avaient le pouvoir de décision.



Ce rapport du GIEC n'est heureusement pas totalement pessimiste, il nous reste une fenêtre d'opportunités pour espérer freiner ce réchauffement et limiter les dégâts. Il s'agit maintenant d'arrêter de perdre du temps et d'axer les efforts sur cet enjeux car comme le rappellent les scientifiques dans ce rapport : « Tout retard dans la mise en œuvre d'une action concertée, globale et anticipée en faveur de l'adaptation et l'atténuation nous fera rater la courte fenêtre d'opportunité, qui se referme rapidement, pour garantir un avenir vivable et durable pour tous."



Il est donc encore temps de freiner ce réchauffement, mais parallèlement il faut que dans chaque territoire les décideurs prennent d'ores et déjà des mesures pour s'adapter aux changements/bouleversements annoncés . Plus particulièrement dans les Outre-mer. Nous espérons donc la mise en place d'instances dédiées à ces mesures d'adaptation.