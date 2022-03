La grande Une Rapport du GIEC : Cyclones plus intenses, sécheresses plus longues pour La Réunion

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) vient de rendre un bilan des plus alarmants quant aux effets du réchauffement à l’échelle mondiale. La Réunion n’est pas en reste et devra s’adapter aux nouvelles conditions météorologiques. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 11:45





Des cyclones plus puissants



L’île intense est soumise à un climat très contrasté où les records de pluviométrie observés s'enchaînent. Ces phénomènes extrêmes, tels que les cyclones, pluies diluviennes ou les sécheresses, sont courants à La Réunion tendent à s’intensifier.



“Ce que l’on voit dans les diagnostics pour le futur, c’est que tous ces phénomènes vont avoir tendance à être exacerbés. Ces contrastes vont avoir tendance à augmenter”, explique François Bonnardot, responsable des études et de la climatologie à Météo France Réunion .



Les phénomènes cycloniques, comme ceux qui ont concerné l’île récemment ne seront pas forcément plus fréquents mais plus violents. “Il pourrait y avoir plus de pluies, des vents plus violents, de plus fortes houles et des impacts à la côte qui pourraient être augmentés. Une combinaison de tous ces phénomènes rendraient plus impactants les cyclones qui toucheront l’île dans le futur”.





De la même façon, les périodes de sécheresse pourraient aussi augmenter.



Avec des événements météorologiques plus intenses, et une mer plus chaude, l’île doit également s’attendre à des impacts sur la biodiversité marine et davantage de risques de glissements de terrain, d’éboulements liés à l’érosion.



“Pour la route de Cilaos, déjà soumise à un grand nombre de problématiques, ça ne va pas aller en s’améliorant. De la même manière, du côté du lagon, il y aura forcément des impacts”, détaille le responsable des études et de la climatologie à Météo France.

S’adapter aux nouvelles conditions



Réfléchir à une optimisation de l'irrigation des sols, aux constructions de demain, ou encore à la protection de la biodiversité, avec des ressources en eau moins nombreuses, des éboulements et glissements de terrain plus fréquents, ou encore des cyclones plus intenses, au-delà de la réduction de l'impact environnemental des Réunionnais, "il y a une stratégie d'adaptation à mettre en place" à La Réunion, afin d'anticiper l'inéluctable réchauffement de la planète.