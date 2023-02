Politique Rapport de la CRC : "Des comptes sincères aux ‘mensongeries’ du système Gironcel"

Les élus du groupe "Lespri lé ankor la" (PCO) réagissent au rapport d'observation de la CRC portant sur la gestion de la municipalité, le qualifiant d'"accablant". Le groupe Croire et Oser dénonce une "opacité dans la gestion des affaires" et s’insurge "contre ces pratiques douteuses". Par N.P - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 17:11

Le communiqué :



Ce mardi 21 février, le conseil municipal de Sainte-Suzanne devra prendre acte du rapport d’observation définitive de la Chambre Régionale des Comptes portant sur la gestion de la municipalité et ce pendant le débat sur les orientations budgétaires.



L’ensemble des élus du groupe « Lespri lé ankor la » (PCO) - SEULE FORCE D’OPPOSITION DE STE SUZANNE ET DU NORD - prend acte de ce rapport accablant quant à la gestion de la commune de Saint-Suzanne. Compte tenu des révélations et des constats émis par les magistrats de la Chambre régionale des comptes, nous alertons la population de Saint-Suzanne sur le risque de la mise sous-tutelle de la mairie.



Quelle malheureuse séquence pour le Maire cumulard, doublement Président (CINOR/SIDELEC), après les enquêtes du Parquet National Financier portant sur l’attribution de plusieurs marchés publics du SIDELEC, voilà que sa gestion municipale est fustigée au travers de ce rapport de la Chambre régionale des Comptes.



Le rapport fait état d’une gestion municipale chaotique et douteuse. La situation financière de la commune s’est dégradée, malgré l’augmentation des impôts locaux, les recettes engendrées ne suffisent plus pour rembourser la dette de la commune.



A titre d'exemple, la CRC révèle que la commune a accumulé ces 30 dernières années 4,2 millions d’euros de factures et de créances irrécouvrables, en somme la commune de Saint-Suzanne est un très mauvais payeur. Les prestataires, partenaires et usagers de la commune apprécieront. Est-ce pour cela que le service de la cantine scolaire est autant dégradé ? L’incapacité du Maire à recouvrer les impayés, impacterait les assiettes et donc la santé de nos marmailles ?



Fait aggravant, la commune de Sainte-Suzanne fait partie des rares communes de France qui n’ont pas adopté de règlement budgétaire et financier. A charge de se mettre à jour avant 2024, pour celui qui se targuait de « gérer les affaires de la commune en bon père de famille… » Aussi, la CRC souligne une gestion opaque et un manque de transparence effarant. En effet, le Maire ne communique pas les informations obligatoires et élémentaires de la vie de la collectivité. Les magistrats de la Chambre Régionale des comptes révèlent que les rapports portant sur les orientations budgétaires sont incomplets, que les comptes administratifs sont étrangement lacunaires. Enfin que penser du fait que le Maire ne soit plus en mesure de financer par ses propres moyens (faute de Capacité d’Autofinancement = CAF) les projets de la commune ? Tout ce qu’on nous a racontés, ce n’était que de la fumée en pinte ?



Pire, il n’y a pas de suivi et de communication publiques des subventions à destination des associations ! Ce que notre groupe « Lespri lé ankor la » n’a de cesse de réclamer depuis maintenant 3 ans, et ce à chaque conseil municipal. SANS AUCUNE REPONSE ! En clair, en dehors du maire et de ses proches, personne ne peut savoir comment est dépensé l'argent des Saint-Suzannois.



Malheureusement les travaux ne sont pas référencés. Le groupe Croire et Oser dénonce cette opacité dans la gestion des affaires municipales et s’insurge contre ces pratiques douteuses, et exige une transparence pure et parfaite des activités de la municipalité dans les plus brefs délais.



Pour le PCO – le Groupe des élus « Lespri lé ankor la »

Alexandre LAI KANE CHEONG

Christelle HOAREAU

Victor TEVANE

Claudette RAMSAMY

Olivier DUGAIN

Rémi ISSARAMBE