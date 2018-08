Rapport de l'Igas sur la situation du CHU de La Réunion : La CFTC section Sud porte plainte

La plainte a été déposée lundi par son conseil, Me Jérome Maillot, au tribunal de Grande Instance de Saint-Denis sur la base des recommandations de l'Igas. Notamment en cause, trois commandes passées auprès du groupe de communication GBO entre octobre 2015 et avril 2016. Au total, près de 69 000 euros de prestations ont été engagés. "Surveillance de l’e-réputation de l’organisation et de la direction" ou encore "veille image" pour lesquelles aucune publicité n’a été faite sans compter "le saucissonnage du marché" en trois commandes inférieures à 25 000 euros. Des pratiques qui constituent un délit de favoritisme pour le syndicaliste.



Certains agents avantagés



A cela s’ajoute un intérêt public qui n’a pas été établi, le CHU n’ayant pas apporté les justificatifs de ces prestations, a soulevé l’Igas dans son rapport.



Le rapport révèle également une durée de déplacements professionnels en métropole "beaucoup plus longue que la durée de la mission qui en est l’objet initial" ainsi que des avantages (avancement de grade, d’échelon, rémunération élevée…) dont ont bénéficié certains agents.



Pour Stéphane Casimir, d’éventuels détournements de fonds alors que "le personnel hospitalier mérite dans ce contexte de restrictions budgétaires de savoir ce qui s’est passé". En portant les recommandations de l’Igas devant la justice, le président de la CFTC CHUR section Sud a ainsi pour objectif "d’envisager sur des bases de vérité le futur du CHU de La Réunion".