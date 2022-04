Société Rappel de produits Kinder pour suspicion de salmonelles

La préfecture relaie un rappel de produits de la marque Kinder pour suspicion de salmonelles. Par NP - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 14:28





- Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022 ;

- Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022 ;

- Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août ;

- Kinder Happy Moments, Kinder Mix : 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, avec des dates de péremption à fin août 2022.



Il est demandé aux personnes détenant ces produits de ne pas les consommer et de les jeter immédiatement.



Plus d'infos: L’entreprise Ferrero a procédé au rappel des produits de la marque Kinder suivants :- Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022 ;- Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022 ;- Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août ;- Kinder Happy Moments, Kinder Mix : 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, avec des dates de péremption à fin août 2022.Il est demandé aux personnes détenant ces produits de ne pas les consommer et de les jeter immédiatement.Plus d'infos: https://bit.ly/3JnORmx