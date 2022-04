La grande Une Rappel de produit : Des nouilles instantanées saveur boeuf inconsommables

Après les pizzas, les chocolats ou encore le siave, c'est au tour des nouilles instantanées de faire l'objet d'un rappel de produit. La marque VE WONG / Vihuongto Brand invite à rapporter ses nouilles saveur boeuf aux points de vente. Par NP - Publié le Samedi 16 Avril 2022 à 08:31

La marque VE WONG / Vihuongto Brand a indiqué aux autorités sanitaires avoir détectée "un traitement par ionisation non étiqueté sur un ingrédient" et rappelle ses nouilles instantanées saveur boeuf. Ces produits ont été vendus dans toute la France. Il est demandé aux consommateurs de ne pas les consommer et de retourner les produits concernés aux points de vente à des fins de remboursement.



Informations identification:



Nouilles instantanées saveur boeuf

Marque : VE WONG / Vihuongto Brand

Modèle ou référence : Réf 105618 _ Nouilles instantanées saveur boeuf – pack (x5) Réf 105621 _ Nouilles instantanées saveur boeuf

GTIN 4710008293675 Lot Tous les lots GTIN 4710008211730 Lot Tous les lots



Conditionnements : Réf 105618 _ Pack de 425g (5 sachets * 85g) Réf 105621 _ Sachet de 85g

Date de commercialisation : 14/06/2021

Date de fin de commercialisation : 14/04/2022 Température de conservation : Produit à conserver à température ambiante



Zone géographique de vente : France entière

NOUILLES INSTANTANÉES SAVEUR BOEUF

Motif du rappel : Détection d'un traitement par ionisation non étiqueté sur un ingrédient

Risques encourus : Anomalie d'étiquetage \ Autre risque.



Conduite à tenir : Ne plus consommer, Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente.

Numéro de contact : 0149605646

Modalités de compensation : Remboursement.

Date de fin de la procédure de rappel : 15/06/2022