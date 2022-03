A la Une . Rappel de pizzas surgelées après la survenue de dizaines d'infections et de deux décès

​Les autorités de santé procèdent au retrait et au rappel préventif de lots de pizzas surgelées Fraich’Up de la marque Buitoni en raison d’une possible contamination par la bactérie Escherichia coli O26. Au niveau national, deux enfants sont décédés. Par LG - Publié le Samedi 19 Mars 2022 à 13:42

Dans le cadre des investigations menées par les autorités sur les cas de syndromes hémolytiques et urémiques graves signalés depuis le 1er janvier 2022 sur le territoire national, les analyses (épidémiologiques, microbiologistes et de traçabilité) menées suggèrent, à ce stade, un lien possible avec la consommation de pizzas surgelées Fraich’Up de la marque Buitoni.



Les investigations se poursuivent pour déterminer l’origine de la contamination, y compris pour d’autres produits, ainsi que les enquêtes épidémiologiques afin d’établir les liens potentiels avec l’ensemble des cas détectés dans de nombreux départements depuis début janvier.



Il est donc demandé aux personnes qui détiendraient des pizzas Fraich’Up de marque Buitoni de ne pas les consommer et de les détruire. Au niveau national, des dizaines de cas d’infections graves liées à des bactéries E.coli ont été recensés. Deux enfants sont même décédés.