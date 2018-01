Rappel de la réglementation de la pêche au capucin nain

Dans un premier temps, il est essentiel de préciser que dans la réserve naturelle nationale marine, cette réglementation est différente selon les individus: pêcheur professionnel, pêcheur de loisir ou pêcheur traditionnel.



Les pêcheurs professionnels sont autorisés à pêcher le capucin nain entre le 1er janvier et le 30 avril tous les jours y compris les jours fériés. Cependant entre le 1er et le 31 janvier 2018, sont autorisés des prélèvements d’appâts limités à 4 kg par pêcheur et par jour, la vente est interdite.



Entre le 1er février et le 30 avril, sont autorisés les prélèvements destinés à servir d’appâts ou à la vente.



La pêche se pratique uniquement entre 4 heures et 9 heures du matin.



Les pêcheurs de loisir (hors de la réserve naturelle marine de la Réunion) sont autorisés à pêcher du 1er février au 30 avril, les vendredi, samedi et dimanche à l’exception des jours fériés, entre 5 heures et 9 heures du matin.



Enfin, les pêcheurs traditionnels (à l’intérieur de la réserve nationale marine) sont autorisés à pêcher du 1er février au 30 avril, du mercredi au dimanche à l’exception des jours fériés, entre 5 heures et 9 heures du matin.



"Les contrevenants qui ne respectent pas ces règles mettent des ressources en péril et s'exposent par conséquent à des amendes pouvant aller jusqu'à 22.500 € (cf. article L945-4 du code rural et de la pêche maritime), voire à des poursuites devant les tribunaux."

La DMSOI invite les pêcheurs professionnels ou de loisir pratiquant ce type de pêche à consulter les arrêtés préfectoraux.