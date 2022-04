Rappel de l’entièreté des produits Kinder fabriqués à l’usine d’Arlon

Dans le contexte de l’épidémie de salmonellose au niveau européen, en lien avec la consommation de certains produits de la marque Kinder, le groupe Ferrero a procédé le 4 avril à un retrait-rappel de certains produits de marque Kinder.



Des investigations sont menées en parallèle par les autorités sanitaires belges, en lien avec leurs homologues européens, au sein de l’usine d’Arlon, en Belgique, où sont fabriqués ces produits. Faisant suite à ces investigations et aux constats de ces dernières heures que les informations fournies par Ferrero sont incomplètes, les autorités belges ont procédé aujourd’hui au retrait d’autorisation de production de l’usine. L’ensemble des produits de gamme Kinder issus du site de production Ferrero d’Arlon est aujourd’hui également rappelé.



Toutes les références concernées faisaient déjà l’objet d’un retrait-rappel en France depuis le 4 avril, pour certaines dates de péremption. Désormais ce sont tous les produits de marque Kinder issus de cette usine qui sont rappelés, indépendamment de leur date de péremption :



- Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g ;

- Kinder Schoko-Bons lait 125g, 150g, 200g, 300g, 330g, 350g, 480g et 500g et Kinder Schoko-Bons White 200g et 300g ;

- Kinder Happy Moments 191g, 242g, 347g et 400g ;

- Kinder Mini Eggs noisette, cacao, lait et Kinder Mini Eggs mix ;

- Kinder Mix : Sac 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, Voiture 125g.



Il est demandé aux personnes détenant ces produits de ne pas les consommer et de les jeter.



La liste et le détail des produits concernés sont disponibles sur rappel.conso.gouv.fr. Les autres produits Kinder ne sont pas concernés par ce rappel.



Munis d’une photo de l’emballage avec les références du produit (Date Limite de Consommation, numéro de code barre), les consommateurs peuvent appeler le numéro de téléphone mis à disposition par l’entreprise pour obtenir un remboursement (0800 653 653) ou la contacter à l’adresse suivante : contact.fr@ferrero.com.



La DGCCRF suit, en contact régulier avec l’AFSCA (agence fédérale belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire), la poursuite des investigations et s’assure de l’effectivité des mesures de retrait-rappel mises en œuvre en France.