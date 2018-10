A la Une . Raphaël Maunier: Un self-made man dionysien à la pointe de l'Internet mondial Raphaël Maunier a créé fin 2014 avec son ami et associé Benjamin Schilz la start-up Acorus Networks. Ils viennent de lever 5 millions d'euros de fonds pour développer leur entreprise de cybersécurité.





En janvier 1998, ayant décidé de rester à Paris et d'entrer immédiatement dans la vie active, Raphaël décroche son premier job et devient l'un des 30 premiers hotliners chez Wanadoo. En effet, il est un geek de la première heure, ses deux passions adolescentes sont le sport et l'informatique, c'est la seconde qui mènera le jeune Réunionnais à la pointe du développement Internet, à l'époque encore balbutiant.



En 2005, le Dionysien devenu Parisien intègre la société Néo Télécoms, qui vend de la capacité Internet aux opérateurs français, en tant que chef de projet. Brillant, il y gravit rapidement les échelons, jusqu'à en devenir le directeur technique, ayant en charge la recherche et développement (R&D) et toute l'ingénierie. Parallèlement, l'homme, assoiffé de travail et de connaissances, donne des cours d'architecture Internet dans une école d'ingénieurs.



Cette belle réussite professionnelle ne suffit pas à Raphaël Maunier, qui, s'étant aperçu de la nécessité de défragmenter la toile, s'y attelle. Internet est constitué de milliers de petits réseaux qui, lorsqu'ils fonctionnent, se connectent à de plus gros réseaux. Pour défragmenter le tout, Raphaël crée le premier gros point d'échanges parisien, coupant l'herbe sous le pied d'une boîte américaine. Ce point d'échanges, baptisé



En 2013, le Réunionnais, s'ennuyant un peu en tant que directeur technique quitte Néo Télecoms et la présidence de France IX, pour créer sa boîte de consulting international: "Zoreole". Zoreole, puisqu'il est père de deux enfants nées à Paris de sa compagne parisienne. En 2014, il rencontre Benjamin Schilz qui, en tant qu'hébergeur de sites, subit régulièrement des attaques DDoS (cyber-attaques de pirates qui saturent les sites, bloquant leur fonctionnement).



Les deux compères décident de chercher des solutions pour lutter contre les cyber-attaques, qui coûtent des millions d'euros aux entreprises opérant sur le Net, que ce soit en termes de rançons à verser aux pirates informatiques, ou de par l'empêchement d'effectuer des échanges commerciaux. "On va créer un produit qui rendra accessible la protection DDoS aux petites boîtes", décident-ils. Et ils y mettent toutes leurs économies.



Ainsi nait



Trois grands fonds d'investissement les ont suivi dans le projet, les finançant à hauteur de 5 millions d'euros. Acorus Networks est déjà implanté en France, au Luxembourg et à New-York, ils vont pouvoir rapidement installer des serveurs à Singapour, Amsterdam et Londres. Raphaël Maunier revient environ deux fois par an au pays natal, y prodiguer des conseils en architecture Internet et y retrouver le goût de son enfance créole. Raphaël Maunier est né et a grandi à Saint-Denis, où il a effectué sa scolarité jusqu'au bac. Un bac qu'il n'a pas obtenu, car, lors de sa 3ème terminale à Levavasseur, il est allé à Paris à Noël, pour n'en pas revenir. "Je m'ennuyais à l'école, je n'en voyais pas l'intérêt", avoue le jeune entrepreneur réunionnais de 41 ans.En janvier 1998, ayant décidé de rester à Paris et d'entrer immédiatement dans la vie active, Raphaël décroche son premier job et devient l'un des 30 premiers hotliners chez Wanadoo. En effet, il est un geek de la première heure, ses deux passions adolescentes sont le sport et l'informatique, c'est la seconde qui mènera le jeune Réunionnais à la pointe du développement Internet, à l'époque encore balbutiant.En 2005, le Dionysien devenu Parisien intègre la société Néo Télécoms, qui vend de la capacité Internet aux opérateurs français, en tant que chef de projet. Brillant, il y gravit rapidement les échelons, jusqu'à en devenir le directeur technique, ayant en charge la recherche et développement (R&D) et toute l'ingénierie. Parallèlement, l'homme, assoiffé de travail et de connaissances, donne des cours d'architecture Internet dans une école d'ingénieurs.Cette belle réussite professionnelle ne suffit pas à Raphaël Maunier, qui, s'étant aperçu de la nécessité de défragmenter la toile, s'y attelle. Internet est constitué de milliers de petits réseaux qui, lorsqu'ils fonctionnent, se connectent à de plus gros réseaux. Pour défragmenter le tout, Raphaël crée le premier gros point d'échanges parisien, coupant l'herbe sous le pied d'une boîte américaine. Ce point d'échanges, baptisé France IX (pour Internet Exchanges, ndlr), Raphaël décide de le créer en mode associatif. Tous les utilisateurs sont membres de l'association. Une révolution qui confirme Raphaël en tant que figure internationale de l'Internet.En 2013, le Réunionnais, s'ennuyant un peu en tant que directeur technique quitte Néo Télecoms et la présidence de France IX, pour créer sa boîte de consulting international: "Zoreole". Zoreole, puisqu'il est père de deux enfants nées à Paris de sa compagne parisienne. En 2014, il rencontre Benjamin Schilz qui, en tant qu'hébergeur de sites, subit régulièrement des attaques DDoS (cyber-attaques de pirates qui saturent les sites, bloquant leur fonctionnement).Les deux compères décident de chercher des solutions pour lutter contre les cyber-attaques, qui coûtent des millions d'euros aux entreprises opérant sur le Net, que ce soit en termes de rançons à verser aux pirates informatiques, ou de par l'empêchement d'effectuer des échanges commerciaux. "On va créer un produit qui rendra accessible la protection DDoS aux petites boîtes", décident-ils. Et ils y mettent toutes leurs économies.Ainsi nait Acorus Networks , fin 2014: "L'acorus est une plante qui filtre l'eau, notre produit est un filtre contre les attaques", explique Raphaël Maunier. Commencent alors deux années sans revenus, consacrées à la R&D de leur produit, qui séduit un client important: CDiscount, le site de vente en ligne les suit dans l'aventure. Forts de ce succès, ils débauchent en 2017 un ami, qui devient directeur général d'Acorus Networks. Puis ils partent en quête de financements pour développer leur bébé.Trois grands fonds d'investissement les ont suivi dans le projet, les finançant à hauteur de 5 millions d'euros. Acorus Networks est déjà implanté en France, au Luxembourg et à New-York, ils vont pouvoir rapidement installer des serveurs à Singapour, Amsterdam et Londres. Raphaël Maunier revient environ deux fois par an au pays natal, y prodiguer des conseils en architecture Internet et y retrouver le goût de son enfance créole. B.A Lu 3051 fois





Dans la même rubrique : < > Les APL accession rétablies en 2019 "de manière exceptionnelle et transitoire" Casanova Agamemnon bientôt libre ?