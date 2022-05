A la Une . Raphaël Dijoux, candidat dans la 3e circonscription

Candidat dans la 3e circonscription, Raphaël Dijoux présente son programme.

Par GD - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 07:27

Le communiqué : Je vous fais part de ma candidature pour les législatives du 12 et du 19 Juin prochain dans la 3ème circonscription Tampon, Cilaos, Entre-Deux, La Rivière). Ma candidature s’inscrit dans la continuité de mon parcours politique.

Présentation Raphaël DIJOUX, je suis fils d’agriculteur.

Je suis militant associatif depuis ma sortie du lycée et inévitablement, je suis tombé dans la politique par mon engagement associatif. Je suis travailleur social, éducateur spécialisé, diplômé d’une maîtrise en sciences humaines et titulaire d’un master en ingénierie en formation. Je me suis construit par l’éducation populaire. J’ai une expérience politique, j’ai été candidat sur le 4ème canton du Tampon en 2011 face au candidat sortant à l’époque, et face au candidat de la mairie. J’ai inscrit mon acte de naissance dans la vie politique au Tampon, ma candidature s’inscrit dans cette continuité. J’ai été candidat aux départementales sur le Tampon 1 en 2015.

En ma qualité de travailleur social et militant associatif je souhaiterais faire des propositions de loi qui sont au plus près de la réalité du terrain. C’est dans ce sens que s’inscrit mes propositions. Mes priorités s’orientent vers l’emploi, le logement, la jeunesse, (148000 chômeurs, 130 000 illettrés, 22 000 familles attendent un logement, rien n’a été fait pendant 30 ans. Cette situation c’est le fonds de commerce de nos élus depuis 30 ans qu’ils soient de gauche ou de droite qui ne font que « quêter » des contrats aidés pour notre jeunesse. Je suis le candidat des « sans voix » que je demande à réagir dès le premier tour le dimanche 19 juin.

.je suis candidat pour apporter une autre alternative et se consacrer totalement à mon mandat et donc être un député de proximité. La victoire elle est possible. La présidentielle a amené un nouveau contexte politique. Les partis traditionnels ont été lourdement sanctionnés et plus particulièrement leurs représentants (Bassire /TAK ; La droite et le macronisme a été sanctionné au premier et 2ème tour.

Face à ce contexte, plus de 40 % abstentionnistes qui sont contre mais préfère de rester chez eux ceux qui arrangent les élus en place.

Plusieurs milliers de bulletin nuls et de vote blancs dans la circonscription.

C’est à tous ces électeurs que je m’adresse plus particulièrement. « Pour changer il faut voter ». L’heure est venue de changer… POURQUOI NOTRE CANDIDATURES ?

La population connait mon engagement associatif, mon implication auprès des agriculteurs, des personnes âgées, des personnes handicapées et tous ceux qui vivent dans la précarité.

J’apporte mes compétences, mes expériences, ma disponibilité, pour être leurs porte-parole à l’assemblés nationale.

La population de la 3ème circonscription constate qu’elle a été délaissée par nos représentants politiques, par ceux en qui nous avons placé notre confiance, qu’ils soient de droite ou de gauche.

La population constate l’inertie, la passivité et l’inefficacité de nos élus face aux préoccupations des familles au quotidien. Il est inadmissible de voir aujourd’hui de plus en plus de familles qui sont en quête de bon alimentaires pour survivre et une jeunesse sans perspective d’avenir. Une jeunesse qui abandonne leurs études par manque de moyens et ne peut pas intégrer la société, avec l’indifférence total de nos représentants. Face à cette conjoncture j’ai décidé d’être candidat, Ma candidature s’inscrit dans les orientations du programme de Jean Luc Mélenchon, notamment la retraite à 60 ans, un SMIC à 1400 euros, un salaire décent pour les étudiants et les stagiaires de la formation professionnelle. Ma candidature s’inscrit avec le programme de Mélenchon avec des propositions tenant compte de nos spécificités réunionnaises Quelles sont nos propositions ? Je propose un modèle de société durable qui concilie bien être, coopération et responsabilité : • ¬ Mise en place « d’une garantie – logement – jeune » Une prime à l’installation pour les étudiants. • ¬ Développer des contrats d’apprentissages en faveur des jeunes au sein des collectivités, imposés un quota (donner une véritable qualification au-delà des contrats aidés). • _ Décatégoriser l’ensemble des dispositifs pour l’emploi, pour qu’il soit prioritairement au service de l’embauche. • _ Imposer aux bailleurs sociaux des chantiers d’insertion en utilisant les compétences de proximité dans les quartiers. • ¬ Valoriser le bénévolat, proposer une indemnité aux jeunes qui s’investissent dans les associations. (Inscription dans un processus de VAE) • ¬ Encourager les structures associatives qui font de l’Economie Sociale et Solidaire : économie de proximité, économie locale. • ¬ Instaurer le droit de révoquer un élu au cours de son mandat. • ¬ Mise en place des mesures en faveur des populations plus fragiles. • _ Proposer une allocation adulte handicapée aux d’incapacité de 50 %. • _ Proposer une allocation handicapée sans conditions de ressources cumulable avec d’autres revenus notamment le revenu du travail.