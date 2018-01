A la Une . Raoul, candidat réunionnais de l'Amour est dans le pré





La treizième saison de l'émission télévisée de M6 a décidé de poser ses valises à La Réunion, nous vous en parlions



Raoul, éleveur de brebis et de taurillons a 36 ans. Il vit à Saint-Pierre. Il est papa d'une fillette de 9 ans dont il a la garde partagée. Ce fêtard au fort tempérament n'a pas toujours vécu à La Réunion. Après une expérience de cuisinier à Londres, il a travaillé comme orfèvre dans le sud de la France et a repris les rênes de la ferme familiale il y a treize ans.



