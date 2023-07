Communiqué Randonner sur les sentiers de La Réunion, quelques rappels

L'ONF fait un piqûre de rappel des règles à respecter pour randonner sur les sentiers. Par N.P - Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 à 14:33

Le communiqué :



Territoire exceptionnel pour la qualité de ses espaces naturels et ses paysages époustouflants, l'île de La Réunion est un paradis pour les amoureux de Nature. Le milieu naturel géré par l'ONF est un espace où la population réunionnaise aime à se retrouver pour le loisir et la détente. Les nombreux sentiers permettent à plus de 5 millions de visiteurs de découvrir, chaque année, les pitons, cirques et rempart s, inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 2010.



Durant les grandes vacances scolaires, les sentiers de randonnée sont d'autant plus fréquentés par les familles, les sportifs, et les touristes. Afin de garantir la sécurité et le confort de tous, il est de mise de rappeler quelques conseils pour profiter au mieux de sa sortie en Nature :



- Vérifier les sentiers ouverts/ fermés sur le site de l'ONF

https://www.onf.fr/onf/lonf-en-regions/+/b90::randonnee-la-reunion-connaitre-les-sentiers-fermes.html

- Prendre connaissance des particularités de l'itinéraire (dénivelé positif, caractéristiques techniques, distance),

- Consulter la météo du jour et son évolution sur le site de méteofrance.re,

- Bien s'équiper (suffisamment d'eau, encas, vêtements et chaussures adaptés, lampe frontale, anti-moustique, trousse à pharmacie, téléphone chargé),

- Réserver les nuitées et repas à l'avance,

- Ne pas se séparer et prévenir son entourage de son itinéraire.



Il est également important de rappeler de ne jamais laisser d'objets de va leur dans les véhicules stationnés afin d'éviter les vols.

Certaines incivilités ont été relevées dans des parkings situés le long de routes forestières, sur des sites isolés.

