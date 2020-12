Faits-divers Rancunier, il agresse un contrôleur de bus au couteau

Un jeune homme de 28 ans comparaissait ce lundi au tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de violences avec arme sur un contrôleur du réseau Kar'Ouest à la gare routière du Port. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 21 Décembre 2020 à 16:24 | Lu 353 fois

Le 17 décembre dernier, Emerick T., passe avec un comparse devant la gare routière du Port. Il aperçoit une contrôleur qui l'a controlé peu de temps avant et, allez savoir pourquoi, il pète un câble ! Il descend de la voiture de son pote, s'avance vers l'homme et l'invective sans préavis. "Toi, espèce de grosse merde, tu m'a verbalisé je vais te tuer !" hurle t-il en guise de préliminaire. "Je ne fais que mon travail" répond Le contrôleur calmement. "Attends, je reviens" insiste le prévenu en retournant à sa voiture.



Il revient en furie vers l'agent de Kar'Ouest armé d'un couteau. Après plusieurs menaces à l'agent, il est fort heureusement intercepté par son dalon qui lui retire le couteau. Il parvient quand même à assener un coup de poing qui, après esquive de la victime, touche son épaule. La police intervient et interpelle l'agresseur qui reconnait immédiatement les faits. Il est visiblement en état d'ébriété, ceci expliquant sans aucun doute l'agression gratuite qui vient de se produire. Il est 16h10 et son taux d'alcoolémie est 0,87 mg/l d'air expiré soit 1,74 g/l, rien que ça !



"Les faits sont minimisés par le prévenu"



Le prévenu reconnait les faits à la barre, à l'exception des menaces au couteau. Connu de la justice, il a 3 condamnations à son casier, toutes pour violences. La victime, présente à l'audience, confirme l'agression et les menaces avec arme devant le tribunal. "Les faits sont minimisés par le prévenu" insiste la procureure. "Je suis interpellée par son positionnement aujourd'hui. Il est à 0,87 mg/l à 16h10, il a passé sa journée à boire. C'est un acte réfléchi. Il a 3 mentions et toutes pour violences, on ne peut qu'être particulièrement inquiet. Je vous demande une peine de 18 mois de prison dont 8 mois assortis de sursis probatoire ainsi que le maintien en détention" requiert la procureure.



"Ce n'est ni prémédité, ni réfléchi !" affirme la défense du prévenu. "Il y a les effets de l'alcool et de la colère, d'autant qu'il est sous traitement d'artane ! Il a un problème personnel et il mérite qu'on s'y intéresse, dans son cas, la prison ne servira à rien. Il en sortira dans le même état qu'il y sera entré. Il faut punir mais il faut aussi l'aider. Je vous demande de la clémence avec une longue peine de sursis" plaide la robe noire. Le tribunal a été quelque peu hermétique aux propos de la défense. Emerick T. est condamné à une peine de 18 mois de prison dont 6 mois assortis d'un sursis probatoire. Pour la partie ferme, il est maintenu en détention.



Regis Labrousse

