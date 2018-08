Ramenez vos marmites pour le pique-nique familial à Plateau Caillou

Un événement, soutenu par la Ville de Saint-Paul et ses autres partenaires, mis en place de 9 heures à 16 heures. Avec un principe simple : apporter ses karis pour passer un gayar zournée de partage.



Ce dimanche commencera bien pour les participants à la manifestation avec le petit-déjeuner offert par le Conseil citoyen de Plateau Caillou à 9 heures. Une heure plus tard, l’association organisatrice proposera un spectacle de danse.



À 10h30, vous pourrez chanter avec la séquence micro libre ! À 11 heures, une remise de maillot aux enfants de l’ASCPC se tiendra lors d’une cérémonie. Le challenge parcours du combattant débutera à 11h30 avant le repas partagé prévu une heure plus tard.



L’après-midi, place à la partie musicale dès 14 heures. Ti zenfan Gado, 974A2T et un nouveau micro libre. Des jeux de quine, une chasse aux trésors et de nombreux autres jeux auront aussi lieu. Des structures gonflables seront également installées pour les marmailles. Les organisateurs feront aussi gagner des lots.