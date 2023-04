Courrier des lecteurs Rameaux, fête de l'espérance !

Dans l'agitation et l'inquiétude des événements du monde, les chrétiens du monde entier, se préparent à vivre la plus importante de cette année liturgique. Avec ce dimanche des Rameaux et de la Passion (l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem), ainsi débute le Grande Semaine, en attendant le dimanche de la Résurrection. C'est une fête qui attire beaucoup de chrétiens peu pratiquants. Ils viennent à cette célébration principalement pour avoir leurs rameaux bénis qui chassent les mauvais esprits et les influences diaboliques de leur demeure. Ce comportement relève souvent de la superstition.

Avant tout, il s'agit de rendre vivante une expérience qui n'appartient pas seulement au passé. Il nous faut non seulement la rendre présente dans nos mémoires, mais aussi la vivre à nouveau aujourd'hui.

Les rameaux sont un signe de vie ! Ceux qui ne choisit pas l'amour finit par devenir complice du mal. Une société du malaise ou malaise dans la société en dit long ! Cette fête est un rappel brutal de la fin tragique de Jésus, qui met en lumière nos propres contradictions, nos compromissions avec le mal.

Pâques est le cœur même de la foi chrétienne : la passion, la mort et la résurrection du Christ. Nous célébrons la victoire du bien sur le mal, de la vie sur la mort. Cette Grande semaine débouche sur le "Triduum Pascal" et ses diverses étapes :

Jeudi Saint ! Nous, serons invités à faire mémoire de la première Cène : Institution de l' Eucharistie et du sacerdoce. "Faites cela en mémoire de moi." Nous serons invités à lui tenir compagnie.. Vendredi Saint ! Nous Le suivrons dans son portement de Croix. Nous vénérerons ce bois précieux d'où a jailli la vie. Samedi Saint ! Nous serons avec Lui au tombeau dans le silence et le questionnement pour pouvoir accueillir dimanche matin la lumière de la Résurrection et la puissance de l' Esprit Saint qui l'a relevé d'entre les morts. Sa victoire sur la mort et le péché.

De guerre et de paix, d'amour et de haine, de richesse et de pauvreté, de destruction et de reconstruction,de bonheur et de malheur. Marchons avec le Christ vers sa croix. Cette croix est l'expression même de notre péché, mais elle est aussi notre fierté, parce qu'elle est le lieu de notre relèvement.

C'est pourquoi la Semaine Sainte ne saurait prendre tout son sens, qu'à la lumière de la Résurrection. Elle nous parle à la fois du présent et de l'avenir, de notre présent et de notre avenir.

Elle nous parle d'une histoire dramatique entre Dieu et notre humanité, où le Fils de Dieu "s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir sur une croix" (Phil 2,8).

Ayons la joie de manifester notre appartenance chrétienne en plaçant nos rameaux bien à la vue au pied d'une croix. Ouvrons nos cœurs aux mystère du plus grand amour qui soit. Comme l'écrivain Catherine de Sienne, " ce ne sont pas les clous qui retiennent le Christ sur la croix, mais l'amour." À méditer !

