Ramassage scolaire dans l'Ouest : L'intersyndicale poursuit son mouvement de grève

Suite à une nouvelle réunion entre le TCO, le groupement GTO2 et l'intersyndicale, aucun accord n'a été trouvé. Les entreprises de transport scolaire ne veulent pas reprendre le travail dans les conditions actuelles.



L'intersyndicale explique que le TCO avait demandé la reprise du ramassage scolaire en évoquant des difficultés sur 11 circuits. Mais elle estime que des problèmes de ramassage sont en réalité rencontrés sur un plus grand nombre de trajets.



Le groupement GTO2 et l'intersyndicale ont donc décidé de maintenir leur mouvement de grogne.



La prochaine échéance sera le rendez-vous le 15 novembre à la DIECCTE pour la négociation de l'accord-cadre du transport scolaire sur le territoire. L'intersyndicale espère obtenir des avancées suite à cette réunion.