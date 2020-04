Société Ramadan: Les voeux de Mgr Gilbert Aubry à la communauté musulmane de La Réunion En plein confinement, et alors que les lieux de cultes restent fermés au public, le mois de jeûne du ramadan devrait débuté dans des conditions inédites d'ici vendredi. L'évêque de La Réunion Mgr Gilbert Aubry a tenu à adresser ses voeux à la communauté musulmane ainsi qu'un message d'espoir en ces temps de crise:

La Lune et L’étoile



Chers musulmans de La Réunion,



Pour entrer dans votre mois béni du Ramadan, vous avez scruté l’apparition du croissant de lune escorté de la grande étoile à cinq branches. D’une manière spéciale, j’ai pensé à vous hier soir. Ainsi nous sommes en communion dans plus vaste que nous-même, dans notre système solaire où la lumière du soleil enveloppe continuellement la terre. La terre qui tourne sur elle-même nous offrant succession des jours et des nuits, rythmant le temps de notre activité et de notre repos. Et que dire des saisons qui supposent pour notre planète une trajectoire elliptique autour du soleil pendant un an ? Il n’y a pas de hasard. C’est un cadeau de Dieu à chacun de nous et à nous tous ensemble.



Depuis que le monde est monde, « ça tourne comme ça ». La vie n’est possible pour nous les humains, de toutes cultures et religions, que si nous nous inscrivons dans une écologie intégrale. Dieu ne veut jamais le mal, il ne désire pas le mal. Quand nous piétinons la biodiversité, quand nous pillons la planète, quand nous polluons, quand les rythmes que nous nous imposons détruisent les rythmes qui harmonisent le minéral, le végétal, l’animal et les humains… alors surgissent les virus mortel comme le Covid-19. En quelque sorte, nous nous punissons nous-même.



Qu’est-ce qu’il faut faire ? Un retour authentique à Dieu et à l’humain, à notre prochain. Inséparablement. Je me permets de reprendre maintenant un extrait du message de Mgr Eric de Moulins beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France à Mr Mohammed Moussaoui, président du Conseil Français du Culte Musulman: « Nous mesurons tous combien être privés de rassemblement est douloureux. Nous l’avons connu, nous chrétiens pendant notre semaine sainte et le dimanche de pâques en particulier. Mais nous avons fait l’expérience aussi que les fidèles sont capables de tirer profit du confinement pour consacrer plus de temps à la prière, pour être attentifs les uns aux autres grâce au téléphone et aux réseaux sociaux. Beaucoup ont ainsi vécu plus spirituellement que jamais ce qu’ils ne pouvaient plus vivre tout à fait liturgiquement. Nous sommes sûrs que beaucoup de croyants musulmans feront montre d’autant d’intériorité et ils découvriront de la joie […]. »



C’est dans cet esprit que je vous souhaite à vous tous musulmans de La Réunion un mois de relations plus profondes avec le Tout-Puissant et Miséricordieux, de vie en sa présence, d’attention aux plus démunis, de partage malgré l’impossibilité des rencontres et des prières publiques. Que chaque musulman(e) de La Réunion puisse bâtir sa vie sur less cinq piliers de l’islam, comme le rappelle cette tradition populaire de l’étoile à cinq branches escortant le croissant de lune. Qu’au jour du retour glorieux de Jésus, fils de Marie et du Très-Haut, nous puissions comme des frères chanter ensemble la gloire de Dieu. À vous tous, à chacun de vous en particulier, je confie cette pensée qui m’est venue dans la prière: que ton coeur soit ta mosquée intérieure et tu deviendras de plus en plus le temps de l’Esprit.



Joyeux et saint Ramadan !



