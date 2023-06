Rallye régional de Saint-Leu : “On propose une épreuve technique”

Deux spéciales, avec trois passages chacune, voilà le menu de ce rallye régional de Saint-Leu 2023. Les 64 équipages, avec 14 membres féminines, devront s’affronter sur deux tracés que les organisateurs ont promis assez techniques. “Aussi bien sur la spéciale Bégonias/Piveteau, que celle Duguet/Ricquebourg, nous avons choisi de faire une épreuve à vitesse plutôt lente. Le but est de proposer un rallye où les petites voitures ne tireront pas la langue”, précise Pascal Paris, le président de l’ASA Promo.



Après avoir repoussé une première fois la compétition en mars dernier, Pascal Paris voulait quand même proposer aux pilotes de concourir sur les routes saint-leusiennes. “Nous changeons aussi nos parcours, car le tour auto va également venir à Saint-Leu en juillet/août. Il faut éviter de gêner les riverains deux fois en peu de temps”, poursuit-on du côté de l’organisation. “En plus, l’idée est d’apporter de l’animation dans les quartiers. D’ailleurs, nous avons été agréablement surpris de l’accueil des habitants. Ils sont heureux d’être au premier rang”.



Une sécurité renforcée pour les spectateurs



Comme à chaque compétition sur route, la circulation sera coupée 1h15 avant le départ de la première voiture. Les spectateurs sont bien sûr invités à se mettre uniquement dans les endroits marqués par les organisateurs. Certaines portions du circuit, notamment dans la partie dans les champs de canne, seront strictement interdites au public.



Si le parc assistance sera à la Ravine, cela ne devrait normalement pas poser de problème aux riverains. “Les travaux s’arrêtent le week-end, et les voitures des équipages ne vont que rentrer dans la ville. La vie pourra continuer”, rétorque Bruno Domen, le maire de la ville.



Les premières voitures s’élanceront sur les routes aux alentours de 15h. La compétition devrait se finir de nuit, vers minuit.