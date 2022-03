Sport Réunion Rallye du Touquet 2022 : Belle entrée en matière pour l'équipage réunionnais Réhane Gany/ Franck Le Floch

Avec leur bolide, Réhane Gany et Franck Le Floch ont terminé à la deuxième place de la Stellantis Motorsport Rally Cup qui se déroule ce week-end au Touquet. Une première confrontation pour cet équipage réunionnais qui en tire une expérience "très positive". Par NP - Publié le Dimanche 20 Mars 2022 à 11:59

Leur communiqué :



La manche inaugurale de la Stellantis Motorsport Rally Cup correspondait au lancement du Championnat de France des Rallyes. A l’occasion du Rallye du Touquet, l’équipage Réhane Gany/Franck Le Floch abordaient un nouveau rallye découverte. Belle entrée en matière avec un premier podium 2022 et des performances dignes du rang de Champion U24 en titre.

Cette première confrontation entre les 23 équipages alignés dans la formule de promotion monotype était l’occasion de définir une première hiérarchie malgré la méconnaissance du terrain du pilote réunionnais.



Avec quatre meilleurs temps dans sa catégorie, le pilote a parfaitement appréhendé le terrain si particulier de la Côte d’Opale. "Même si nous ne signons pas la victoire, ce rallye a été très positif", expliquait Réhane. "On est évidemment déçus du résultat puisque nous nous battons pour la victoire, mais je pense avoir franchit une nouvelle étape. Je ne me retrancherais pas derrière l’expérience de mes adversaires. S’ils le font, je peux le faire! En ce qui me concerne, on a fait un mauvais choix de pneus Samedi matin. J’avais du mal à les mettre en température et compte tenu des vitesses élevées, ça ne met pas en confiance", détaillait le pilote.



A la lutte en permanence avec les meilleurs de la catégorie, Réhane aura fait connaissance avec les routes ultra rapides du Touquet dans le meilleur état d’esprit: "C’est vraiment ce que j’aime en rallye :on se bat à coup de dixième parfois en se rendant coup pour coup! C’était vraiment positif. Il nous faut sans doute travailler davantage la stratégie en amont concernant les pneus. J’ai sans doute été trop agressif sur certains secteurs avec ce problème de chauffe des pneus et ça me servira de leçon. Les gommes 21 au carré étaientvraiment trop dures..."



La Peugeot 208 Rally 4 était pour la première fois assistée par la section Compétition du Lycée SaintVallier. "Ça s’est super bien passé. Tout le monde se donne à fond. Ce sont de véritables passionnés et dans cette structure l’accent est mis sur les valeurs humaines. J’adore cet état d’esprit c’est très positif d’évoluer dans ces conditions. On manque encore d’automatismes et de roulage ensemble. Mais tout se met en place très vite".



Le prochain rendez-vous sportif de Réhane et Franck est fixé dans deux semaines à l’occasion de l’ouverture du Championnat de France sur terre: Rallye Terre des Causses auquel participe l’équipage au sein de l’écurieCHLSport Auto. "C’est évidemment la prochaine échéance et nous serons au travail dès lundi avec nombre de vidéos à visionner et plusieurs séances d’essais. Ce sera un nouveau rallye pour moi avant d’enfin retrouver des épreuves que j’ai déjà disputées", se réjouissait Réhane.