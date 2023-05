A la Une . Rallye du Sud Sauvage : Les routes fermées à Saint-Joseph et Petite-Île

Le championnat des rallyes de La Réunion démarre ce week-end avec le Rallye du Sud Sauvage qui se déroulera les 20 et 21 mai prochains. Les voies de circulation seront temporairement fermées à la circulation à la Petite-Île et Saint-Joseph. Voici le communiqué de l'Association sportive automobile de La Réunion : Par La rédaction - Publié le Lundi 15 Mai 2023 à 11:01

L’ASA Réunion remercie les municipalités de Petite Ile et de St Joseph, ainsi que leurs habitants, d’accueillir la manifestation sportive automobile intitulée Rallye National Sud Sauvage ADA les 20 et 21 mai 2023, inscrite au Championnat de La Réunion et à la Coupe de France des rallyes.



Vous trouverez ci-joint les horaires de fermetures de routes dans les secteurs qui vous concernent. Aucun véhicule ne sera autorisé à circuler durant les périodes de fermeture des routes. Attendez les consignes de l’organisateur et du personnel de sécurité avant de vous déplacer.



Merci de respecter strictement ces consignes pour votre sécurité ainsi que celle des participants.



Nous adressons toutes nos excuses, particulièrement aux riverains des zones traversées, pour la gêne occasionnée par une circulation perturbée ou provisoirement non autorisée dans certains secteurs (épreuves spéciales).



Merci de votre compréhension.

L'ASA Réunion