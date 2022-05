Sport Réunion Rallye du Sud Sauvage : Le point sur les fermetures des routes à Saint-Joseph

Le championnat de La Réunion des rallyes se déplace dans le Sud Sauvage, à Saint-Joseph, durant le week-end du 21 au 22 mai, pour la deuxième épreuve de la saison. L'Association de sport automobile de La Réunion évoque le programme dans un communiqué : Par NP - Publié le Mercredi 4 Mai 2022 à 21:23

La première épreuve organisée par le club dyonisien aura pour cadre le Sud de La Réunion et plus précisément le Sud Sauvage.



Avec des épreuves de vitesse programmées les samedi 21 et dimanche 22 Mai prochains, les équipes menées par la cellule "mauve" et l’équipe Cody ont déjà démarré le long, fastidieux mais si nécessaire travail d’information en direction des riverains.



En complément des affichages particulièrement repérables aux droits du tracé et des voies adjacentes, une opération de "boitage" encore plus spécialisée en direction de la boite aux lettres de tous les riverains concernés est de nouveau mise en place par le club.





Sur ces panneaux, les usagers réguliers ou ponctuels des voies concernées par la fermeture de route validée par les autorités compétentes, trouveront toutes les informations nécessaires.



C’est donc au plus près des usagers concernés que l’ASA Réunion déroule son dispositif d’information riverains validé et affiné au cours des ans.



Les équipes terrain sont déjà entrées en "mode rallye" avec une intensification de l’info riverains et une montée en puissance de la présence des équipes ASA Réunion sur les terrains concernés.



Programme de fermeture des routes:

Samedi 21 Mai 2022 :

ES1 & 3: Piton des Goyaves 12h08 à 19h00 

ES 2,4 et 5: Anse les Hauts/ Anse les Bas 12h36 à 21h00



Dimanche 22 Mai 2022 :

ES 6,8 & 10: Manapany les Bas, Manapany les Hauts 8h13 à 15h30

ES 7&9: Les Lianes 8h46 à 14h30