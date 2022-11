A la Une .. Rallye du Condroz : Deux morts et onze blessés recensés

Deux personnes ont perdu la vie et onze autres ont été blessées lors d'une sortie de route survenue pendant le rallye du Condroz, en Belgique. Par S.L - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 17:39

Un drame s’est produit lors du rallye du Condroz en Belgique, faisant deux morts et onze blessés, ce dimanche.



Deux spectateurs ont été tués après la sortie de Skoda no 22 d’Eméric Rary et Fabrice Henry, lors de l’avant dernière spéciale, dans la ville de Moha.

Plusieurs spectateurs ont été fauchés. Le pilote et le copilote ont été blessés, selon les dernières informations. La dernière spéciale a été annulée. Suite à un ce drame, et à l’annulation de la cérémonie, Nikolay Gryazin, le pilote russe vainqueur, ne repartira pas avec son trophée.



"Pour une raison encore indéterminée, la voiture est sortie de la route et a heurté un parapet avant de se terminer sa course sur le flanc. Le véhicule a heurté un groupe de spectateurs qui se trouvaient dans une zone interdite au public", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.



Une enquête a été initiée afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.