Société Rallye des 1000 km : quelques chevaux de plus pour l’équipage Séry/Berthaud

Le Rallye des 1000km s’annonce clairement comme une épreuve bonus pour l’équipage Vincent «l’Ours» Sery et Maxime Berthaud. Au volant de la Peugeot 206RC engagée dans la classe 3 du groupe N, flanquée du N°59, l’équipage s’apprête à profiter pleinement d’un regain de puissance fourni par l’équipe technique. "Ça reste une petite groupe N", souriait Vincent, "mais c’est vrai qu’un peu de puissance supplémentaire, ça ne sera pas de refus". Par NP - Publié le Mercredi 1 Décembre 2021 à 07:39

Disputée dans un sens montant, l’étape dominicale emmènera notamment les équipages de 30m à 1700m d’altitude en deux spéciales sans assistance. "Autant le toboggan de Notre-Dame est un sacré morceau, dans ce sens, quelques chevaux supplémentaires nous permettront sans doute d’écourter un peu cette longue ligne droite avant la forêt", s’amusait l’Ours.



Le sorcier Emmanuel Naze a consenti à libérer un petit peu l’écurie compte tenu du profil de ce rallye et également de la fiabilité éprouvée de la Peuge’ depuis le début de la saison.



"Bien que très rapide, ce rallye des 1000km est clairement une épreuve de pilotage très technique", expliquait le pilote. "La technique, ce n’est pas que le lent, loin s’en faut. Pour avoir copiloté plusieurs fois en métropole sur des épreuves très rapides, je sais que le 'vite' demande beaucoup de technique".



Encore débutant en rallye dans le baquet de gauche, Vincent va devoir appliquer ses gammes. "Ne pas devoir apporter des corrections d’angles en permanence, freiner juste, débraquer souple, bref avoir un pilotage fluide sera une des clés. Non seulement cela permet de ne pas brusquer la voiture et sa mécanique mais cela permet également de signer des chronos corrects sans se faire de chaleur".



A l’occasion de cette ultime levée de la saison, Vincent retrouvera Maxime à ses côtés. "On est en osmose avec Max ; c’est vrai qu’il n’hésite pas à me bousculer quand il le faut et que je ne suis pas les directives. Me calmer quand je suis trop chaud et quasiment m’engueuler quand je ne suis pas dans le bon rythme ! C’est la vie d’un équipage...", éclate de rire l’Ours qui n’est pourtant pas réputé pour avoir un caractère lisse et facile (d’où son surnom.)



Place donc à la course avec un Ours dans le baquet de gauche et....un autre Ours dans le baquet de droite. Sacré équipage, on a hâte de voir (et surtout entendre) les caméras embarquées !