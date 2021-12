Rallye des 1000 km : En route vers la der...

Pour ce rallye emblématique de La Réunion, les objectifs restent inchangés pour cette saison préparatoire de 2022. "On va surtout prendre du plaisir", expliquait le pilote. "Avec notre équipe technique, nous devons également apporter quelques petits ajustements au set up de base utilisé à Saint-Joseph. Nous devons affiner la géométrie de la voiture et parfaire l’équilibre. Nous serions évidemment déçus de ne pas être à la bagarre pour la victoire et nous viserons le meilleur résultat". En filigrane, il semble évident que Damien et Kevin chercheront à enchaîner une deuxième victoire consécutive.



Au classement du Championnat de La Réunion, l’équipage pointe actuellement au troisième rang avec une place de vainqueur mathématiquement impossible à aller chercher du fait de leur absence au Rallye de la Plaine. "Franchement, deuxième ou troisième au Championnat, celà ne change rien. Ce n’est pas un objectif, au mieux une récompense. Malgré un rallye en moins sur quatre disputés, un podium final est en soi satisfaisant".



Le parcours proposé pour cette édition comporte quelques variantes par rapport au tracé habituel. "Même si je n’ai jamais gagné ce rallye, c’est un parcours que j’apprécie". expliquait le pilote Ford. "L’étape de dimanche est tracée dans un sens inédit pour moi. La dernière fois qu’il a été proposé en montée, j’avais été contraint à l’abandon avant de la disputer".



Sans enjeu véritablement sportif pour le Championnat, l’équipage va toutefois l’aborder avec l’envie de l’emporter et confirmer le résultat de Saint-Joseph pour préparer au mieux la saison 2022.



Présentation des spéciales par Damien:



ES1&3 Ville Blanche: "La descente comporte énormément de pièges : des freinages en appui, le revêtement lors de la montée est très abrasif et la descente très lisse. S’il y a de l’humidité c’est "Holiday On Ice".



ES2&4 Bergerie: "Les risques de crevaison sont importants avec les angles du chemin béton qui coupent les pneus et les jantes. Il faudra sacrifier le chrono en ne cherchant pas toutes les cordes. Aucune attaque".



ES 5&6 Piton-Hyacinthe: "Il nous va falloir trouver le secret de Thierry (Law Long, NDLR) ; il a toujours signé le scratch haut la main. C’est LA référence sur ce tracé rythmé. On va tenter de percer son secret".



ES7 &9 Bassin-Martin: "Les cannes sont coupées et certaines arroseuses seront en action. C’est une spéciale assez rapide avec de nombreux pièges et un revêtement changeant. Dans ce sens, il faudra être précis. Il faudra faire un compromis technique à définir avec la suivante".



ES 8&10 Notre Dame: "Une des spéciales les plus connues à La Réunion. Je vais la découvrir en course dans ce sens. La météo peut être très changeante entre le départ et l’arrivée à 1700m d’altitude. Avant le toboggan, ce sera un pilotage typé circuit avec des trajectoires optimisées. De gros écarts peuvent être creusés sur l’ensemble de la boucle BM et ND. On va jouer jusqu’au bout!".