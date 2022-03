Sport Réunion Rallye de la Plaine des Palmistes : La Ford Fiesta Rally4 au départ

Ivan Toulet et Ludovic Culin prendront le départ du Rallye de la Plaine des Palmistes à bord d'une Ford Fiesta Rally4. Par NP - Publié le Jeudi 24 Mars 2022 à 10:29

Après une mise entre parenthèses durant quatre années, Yvan Toulet revient à la compétition cette année. Après quelques épreuves au volant d’une quatre roues motrices, le pilote sudiste reprend le volant d’une deux roues motrices nouvelle génération. Yvan sera navigué par Ludovic Culin à l’occasion du petit rallye régional de la Plaine des Palmistes (#RPDP22) qui lui servira d’entraînement grandeur nature avant le reste de la saison.



"C’est une opportunité que j’ai immédiatement saisi", se réjouissait Yvan, "Après la naissance de mon fils, aujourd’hui âgé de deux ans j’avais sagement choisit de mettre en pause le rallye." Yvan avait commencé sa carrière en 2016 à bord d’une DS3 ex-Bellon lors du Rallye des 1000km. Dès l’année suivante, il faisait le choix d’une Mitsubishi Evo IX pour le Tour Auto. Il se classait d’emblée sur le podium du N4. Déroulant un programme épisodique en raison de ses activités professionnelles, il participait à trois épreuves supplémentaires entre 2017 et 2018, privilégiant les gros rendez-vous Tour Auto et 1000km. "Cette grosse 4 roues motrices ne pardonne pas la moindre incartade. Ca a été assez formateur je trouve. Il faut savoir doser et affiner ses trajectoires avec précision compte tenu du gabarit et de la puissance de l’auto."



A compter du Rallye de la Plaine qui se déroule le 2 Avril prochain, Yvan sera confronté à une puissance moindre. "Ca ne rend pas le pilotage plus facile !" tempérait-il, "Le châssis de cette Ford Fiesta est réputé ultra précis. Chaque cheval doit être exploité et ce sera vraiment intéressant. Pour ajouter au challenge la catégorie deux roues motrices en RC4 est vraiment relevée avec des pilotes très vite. Si on termine dans le top20 pour la reprise, honnêtement je serais ravi."



Sans se mettre de pression particulière, Yvan bénéficiera au sein du Team Dorseuil. Compétition d’un environnement technique et managérial professionnel. En complément, le chef de file Damien Dorseuil est réputé pour être plutôt partageur de son expérience. "Ce sera vraiment une reprise pour moi. Après plusieurs années d’absence il me faudra me dérouiller rapidement." Pour ce RPDP22, Yvan sera navigué par son dernier copilote en date: Ludovic Culin qui l’avait copiloté lors des 1000km 2018.