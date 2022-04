Sport Réunion Rallye de la Plaine des Palmistes : Déception pour l’équipage Ivan Toulet/Ludovic Culin

Communiqué de l'équipe de Ivan Toulet et Ludovic Culin : Par N.P - Publié le Lundi 4 Avril 2022 à 17:59

C’est évidemment avec énormément de déception que l’équipage Ivan Toulet/LudovicCulinengagé à bord de la Ford Fiesta Rally4 a été contraint à l’abandon suite à une SRSG (Sortie de Route Sans gravité) lors de la manche inaugurale du Championnat de la réunion des Rallyes. Le Rallye de la Plaine des Palmistes a été copieusement arrosé alors qu’un avis de fortes pluies et rivières en crues avait été déclenché par les autorités.



«Honnêtement, au vu des conditions météo, nous pensions tous que l’organisateur allait sagement décider de reporter cette épreuve.» déclarait le pilote. «C’était vraiment très dangereux. Les radiers sur le point de déborder et des coulées d’eau partout qui provoquaient aquaplaning sur aquaplaning...»Néanmoins le départ était donné avec du retard suite à des vérifications administratives et techniques bouclées hors délai. Alors que des trombes d’eau s’abattaient sur le village de la Plaine des Palmistes, l’équipage affrontait le premier tracé Arums1 de 3km85. «Franchement on n’était pas stressé à l’arrivée de la 1, on avait «géré la crise» sans se faire de grosse chaleur sans concéder trop de temps.» expliquait le pilote. «Dans la suivante, dès le départ, ça partait dans tous les sens. Impossible d’accélérer un tant soit peu. Dans un droite 40 alors qu’on était vraiment raisonnables, j’ai freiner sans taper comme un sourd et la voiture est partie en luge en aquaplaning. J’ai tout tenté: relâcher les freins, les reprendre mais rien à faire.On a tiré droit et on s’est posé dans le bas côté. Rien de méchant heureusement mais si je n’étais pas parvenu à ralentir la voiture on aurait pu se faire très mal dans un rocher juste devant. Ce rallye c’était une vraie loterie...»



Bloqué sur la spéciale dans le fossé, Ivan contactait la Direction de course pour annoncer dans un premier temps que l’équipage était indemne et demandait à faire évacuer sa voiture. «Certes elle n’était pas sur la route et ne gênait pas mais nombre de pilotes sont déjà sortis à cet endroit et on avait surtout peur du sur-accident! Je comprends la réglementation mais parfois il faut aussi savoir faire preuve de bon sens !»



Au-delà de la déception de cette SRSG, c’est surtout de ne pas avoir rallié l’arrivée qui attriste Ivan:«L’objectif n’était pas le chrono pour nous mais avant tout d’accumuler des kilomètres!»expliquait-il. «Nous sommes des amateurs, soutenus par des privés et nous faire prendre autant de risques n’est pas raisonnable !» Prochain rendez-vous les 21 et 22 Mai pour le Rallye du Sud Sauvage organisé cette fois par l’ASARéunion