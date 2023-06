La grande Une Rallye de Saint-Leu : Les ténors tiennent leur rang

Thierry Law-Long s’est imposé sur le deuxième rallye de la saison. Les pilotes Ford, impactés par des problèmes lors de l’épreuve inaugurale, étaient en chasse. Damien Dorseuil s’est emparé de la deuxième place lors de l’ultime spéciale à Saint-Leu devant Stéphane Sam-Caw-Frève. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 25 Juin 2023 à 09:00





Le rallye régional de Saint-Leu a tenu ses promesses ce samedi. Le parcours très technique a poussé les pilotes dans leurs retranchements sous le soleil de la cité balnéaire. Les concurrents ont montré l’étendue de leur talent sur des tracés qui ont mis en avant la technique plutôt que la puissance.

Thierry Law-Long presque intouchable



Le quintuple champion de La Réunion en titre a encore une fois montré sa maîtrise. Le Chinois Volant a signé quatre temps scratchs sur les six spéciales à parcourir ce samedi.



Thierry Law-Long a procédé à quelques changements entre les différents passages et a même amélioré son chrono sur l’ES4 “Duguet/Ricquebourg” qui s’est couru en pleine nuit.



Le pilote de la Volkswagen Polo R a vu revenir ses concurrents directs à la toute fin du rallye mais avait assez d’avance pour s’imposer tranquillement. Il décroche donc une deuxième victoire en deux courses cette saison.



Thierry Law-Long va maintenant se concentrer sur la préparation du Tour Auto. L’épreuve reine du championnat de La Réunion des rallyes décerne beaucoup plus de points et le Chinois Volant est conscient que les pilotes Ford seront à l’affût pour essayer de le détrôner. Le leader du classement général va donc commencer le travail en vue d’une course qui sera bien différente du Rallye régional de Saint-Leu.



Damien Dorseuil en pleine confiance



Le pilote de la Ford Fiesta MKII termine à six secondes de Thierry Law-Long. Le Chevalier Bleu explique ne pas avoir choisi les bons réglages en début de rallye mais s’est largement rattrapé.



En seconde position après la première boucle, Damien Dorseuil s’est retrouvé derrière Stéphane Sam-Caw-Frève jusqu’au départ de l’ultime spéciale. L’épreuve qui a pris du retard à cause d’une intervention des secours chez une habitante a finalement été disputée. Le pilote de la Ford Fiesta MKII a tiré le maximum de cette dernière opportunité et a signé le temps scratch pour finir la course (comme lors du premier rallye de la saison). Une performance qui lui a permis de remonter sur la deuxième place du podium.



Damien Dorseuil n’a pas commencé le rallye sous les meilleures auspices. Sa voiture a connu des problèmes techniques et c’est son concurrent et garagiste de renom, Stéphane Sam-Caw-Frève qui l’a aidé à mettre la Ford Fiesta MKII en état de marche à quelques jours de la course.



Le vainqueur du dernier Tour Auto explique être en bonne forme, être en osmose avec son nouveau coéquipier et avoir trouvé les bons réglages. La clé sera la préparation de son destrier pour la fin du mois de juillet.



Stéphane Sam-Caw-Frève joue les trouble-fêtes



SCF a lui aussi marqué de sa patte le Rallye régional de Saint-Leu. Dans une Ford Fiesta MKI moins puissante que celle de ses concurrents directs, le pilote a su faire parler sa technique et réaliser un temps scratch sur la cinquième spéciale.



Stéphane Sam-Caw-Frève a passé la majeure partie du rallye en deuxième position mais est finalement tombé à la dernière place du podium lors de l’ultime spéciale de la soirée.



Celui qui a renoué avec la victoire la saison dernière se tourne maintenant vers le Tour Auto. Sa monture déficitaire rendra le défi plus difficile mais SCF se dit prêt à tout pour se bagarrer aux avants-postes lors de l’épreuve majeure du championnat de La Réunion des rallyes.



Derrière le trio infernal, la compétition était tout aussi rude



Olivier Bardeur prouve encore qu’il est un pilote régulier. Celui qui sait toujours saisir les opportunités lorsque les grandes écuries rencontrent des problèmes termine pour la deuxième fois de la saison en quatrième position.



Les vieux briscards qui sont montés sur le podium lors du Rallye du Sud Sauvage n’ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu dans l’Ouest. Giani Barret a terminé à la cinquième place et Farouck Moullan, touché par des problèmes techniques, a franchi la ligne en sixième position.



Jonathan Laup est le premier des Rally4. Il devance Yann Beurard, Olivier Boyer et Jean-Ulrich Miranville qui complètent le Top 10.





Baradi Siva