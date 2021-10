Rallye de Saint-Joseph : Vincent Séry se prépare à la bataille

Le moment où un moteur de voiture de compétition rugit après de longues semaines d’attente est toujours un moment particulier. En ce qui concerne Vincent «L’ours» Sery, le réveil était réglé ce matin Jeudi à 8h30. Grâce à l’intervention d’Emmanuel Naze, véritable sorcier des mécaniques, le moteur parfaitement révisé s’est ébroué pour le plus grand plaisir de son pilote.



L’ours aura procédé à quelques changements suite à des contraintes observées lors de la dernière épreuve en date à la Plaine des Palmistes. "Pour l’essentiel, il s’agissait avant tout de fiabiliser tout ce qui pouvait l’être", expliquait Vincent. "Ce Rallye de Saint Joseph va être intense car très concentré. Les contraintes sont importantes et l’essentiel pour nous est de franchir la ligne d’arrivée dans l’optique du classement du Groupe N. La modification la plus importante concerne la ligne d’échappement qui dans cette version apporte davantage de compression et un poil de couple en plus", détaillait-il.

Ce Rallye de Saint-Joseph présente la particularité d’avoir énormément d’amplitude d’altitude et un regain de couple sera appréciable.



Suite à la dernière session de reconnaissance effectuée hier, l’équipage a pu peaufiner sa stratégie de course. "Clairement une bonne partie du Rallye se jouera dès la première étape", analysait Vincent, "certes le chemin sera encore long jusqu’à l’arrivée mais un bon rythme dès l’ES1 permettra d’avoir plusieurs options en ce qui concerne notre approche de la suite de ce rallye."



Vincent «L’Ours» Sery sera copilote pour cette épreuve par Marc Lauret qui disputera sa première épreuve. L’équipage engagé en Classe 3 du Groupe N s’élancera flanqué du numéro 50 sur les portes. Le Rallye démarre pour Vincent à 10h50 à l’occasion des vérifications administratives et techniques avant de rentrer dans la course à proprement parlé pour un départ de la première voiture de course au départ de l’ES1 à 19h33.



Pour l’heure place aux ultimes vérifications à l’atelier et à la préparation de l’équipe d’assistance avec le check up de la liste des outils et documents nécessaires avant de se diriger vers la piscine de Saint Joseph où se tiendront les vérifications officielles.