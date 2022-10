Rallye de Saint-Joseph : SCF revient aux affaires

Le Rallye de Saint-Joseph marquera-t-il le retour de Stéphane Sam-Caw-Frève au sommet du sport automobile à La Réunion ? Le pilote de la Ford Fiesta, double vainqueur du Tour Auto, n’a plus dominé un rallye depuis son accident de moto en 2018 SCF a changé de copilote et ne roule plus avec sa compagne mais avec une membre de sa famille, Léa. Il expliquait en début d’année avoir encore des appréhensions suite à son accident. Il a notamment aussi été victime d’ une sortie de piste spectaculaire l’année dernière Mais le pilote de la Ford Fiesta MK1 montre qu’il a récemment retrouvé ses marques. Il a notamment inscrit plusieurs chronos scratchs, lors du Tour Auto 2022 , mais surtout au Rallye de la Ronde de l’Est où il a terminé premier de la caravane lors des quatre dernières spéciales disputées.