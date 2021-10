A la Une .. Rallye de Saint-Joseph : La liste des engagés et les dates des reconnaissances

L'ASA Réunion dévoile les noms des concurrents inscrits pour le Rallye de Saint-Joseph et précise les horaires où les reconnaissances pourront avoir lieu : Par NP - Publié le Samedi 16 Octobre 2021 à 11:28

Ce week-end marque l’entrée dans le vif en vue du 14e Rallye de Saint Joseph BMW-NTR organisé par l’ASA Réunion. En effet, la centaine d’engagés pour cette troisième manche de la saison 2021 des rallyes effectuera ses premières reconnaissances. Encadrés par les effectifs du club organisateur ayant en charge les contrôles et le pointage, les équipages se rendront sur le tracé dévoilé en début de semaine pour effectuer leur prise de notes.



A cet effet, le club organisateur rappelle aux engagés que des reconnaissances ne sont absolument pas des essais et qu’outre le fait d’être en week-end, cette première session se déroule en période de vacances scolaires. Les effectifs de la Police Municipale et de Gendarmerie du territoire concerné seront particulièrement vigilants quant au respect absolu des règles de sécurité routière pour ces reconnaissances qui se déroulent à bord de voitures civiles sur route ouverte à toute circulation automobile et piétonne.



Près d’une centaine d’engagés se sont inscrits sur cette épreuve dont vous pouvez retrouver la liste complète sur le site de l’organisateur asareunion.re Malgré l’absence remarquée de certains concurrents pour cause d’indisponibilité de certaines pièces, certains «anciens» reviennent à la compétition à l’occasion de ce 14e Rallye de Saint Joseph BMW-NTR à l’ambiance bon enfant si rafraîchissante. Pour cette épreuve, pas moins de 84 concurrents sont donc engagés en rallye dit Moderne et 9 équipages sont alignés en Rallye de régularité.



L’ASA Réunion rappelle que les reconnaissances sont strictement encadrées et ne peuvent être effectuées qu’avec deux personnes à bord de la voiture (pilote et copilote). Ces séances servent aux équipages à retranscrire en notes brèves et codées le profil de la route, l’angle des courbes (rapport de boite estimé ou angle du virage), les distances entre deux notes, ainsi que toute information cruciale pour que les équipages puissent optimiser leur passage en course à bord de leur voiture de compétition. Le nombre de passages de reconnaissance sur chaque épreuve spéciale (tracé fermé à la circulation réservé à l’évolution en course) est fixé à trois passages. Les équipages sont donc concentrés durant cette phase puisqu’ils doivent non seulement lire le profil de la route mais également estimer le rythme et la vitesse de passage en course.



Alors que les équipages seront en phase de reconnaissance ce week-end, les équipes techniques sont à pied d’œuvre pour régler les derniers soucis éventuels, peaufiner la préparation et terminer la décoration des bolides en vue de ce 14e Rallye de Saint Joseph BMW-NTR.



Reconnaissances:

Samedi 16 octobre 2021 de 14h00 à 22h00 : ES 1-2 – ES 5 – ES 6-8

Dimanche 17 octobre de 13h00 à 19h00 : ES 3-4 – ES 5 – ES 7-9

Mercredi 20 octobre 2021 de 15h00 à 22h00 : ES 1-2 – ES 6-8 – ES 7-9



Liste des Engagés Moderne + Régularité.pdf (288.66 Ko)