Rallye : Violente sortie de route pour Nazim Bangui évacué à l'hôpital

Des Réunionnais sont actuellement engagés dans le prestigieux Rallye des Vosges pour la Stellantis Motorsport Rally Cup. Nazim Bangui a été victime d'une sortie de route lors de la 8e spéciale. Il a été transporté à l'hôpital. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 11 Juin 2022 à 14:26





Mais cet accident marque la fin de la course pour le Réunionnais qui se trouvait à la cinquième position du classement de la Stellantis Motorsport Rally Cup.



L'autre Réunionnais en lice, Rehane Gany continue la compétition et se trouve en troisième position du classement provisoire.

Le Rallye des Vosges compte aussi pour le Championnat de France des Rallyes. Le Réunionnais Réhane Gany se trouve pour l'instant à 17ème place du classement général, il est le mieux classé des pilotes sur Rally4.