Rallye : Thierry Law-Long devient le 1er quintuple champion de La Réunion

Stéphane Sam-Caw-Frève s'impose sur le Rallye des 1000 km. Il est suivi par Thierry Law-Long, sacré champion de La Réunion pour la 5e fois, un record dans l'Histoire du sport automobile réunionnais. Par NP - Publié le Dimanche 11 Décembre 2022 à 15:05

Thierry Law-Long devient le tout premier quintuple champion de La Réunion des rallyes. Le pilote de la Volkswagen Polo R a préféré assurer durant la dernière course de la saison et se contente de la deuxième position sur le Rallye des 1000 km. Ce qui était largement suffisant pour le "Chinois Volant" qui entre dans l'histoire et surpasse Malik Unia, Olivier Payet, Pascal Ardouin et Tony Ricquebourg. Il a tout de même signé deux temps scratch pour rappeler à ses concurrents qu'il pouvait appuyer sur le champignon quand il faut.

SCF aux avant-postes



Stéphane Sam-Caw-Frève s'impose pour la deuxième fois d'affilée. Une nouvelle victoire qui prouve que le pilote de la Ford Fiesta est de nouveau en confiance, mais aussi que son équipe maîtrise maintenant complètement le monstre de puissance qu'est la Fiesta MKI.



On attend donc avec impatience la saison prochaine, avec un Thierry Law-Long au sommet de son art, un Damien Dorseuil en quête de vengeance et un Stéphane Sam-Caw-Frève prêt à se battre aux avant-postes.