Sport Réunion Rallye Terre de Lozère : Rentrée terreuse, rentrée heureuse pour Réhane Gany et Franck Le Floch

Communiqué de l'équipe de Réhane Gany : Par N.P - Publié le Lundi 29 Août 2022 à 09:12

Après une pause estivale qui aura permis à l’équipage Réhane Gany/ Franck Le Floch de disputer avec succès le Tour Auto Rallye de la Réunion fin Juillet, le duo engagé sur la Peugeot 208 Rally 4 couvée par le lycée Saint Vallier s’impose à l’arrivée du Rallye Terre de Lozère. Cette ultime confrontation terre de la saison coïncidait avec le début de la deuxième moitié de saison. Nouvelle épreuve pour le tandem vainqueur du trophée U25 de la saison passée, ce sont des conditions estivales qui ont régné de bout en bout au Nord des Cévennes entre Aubrac et Ardèche. La préfecture de Lozère: Mende accueillait la quatrième confrontation de la Stellantis Motorsport RallyCup2022.



Avec 143 km 200 répartis en deux étapes et 10 épreuves de vitesse, le Terre de Lozère était constitué de 5 terrains différents. «Cette épreuve que je découvrais est vraiment splendide.» se réjouissait le pilote. «Il est vraiment très complet : du vite voire du très vite dans la longue de la deuxième étape, du technique étroit, bref, tout ce qu’il faut pour progresser sur la terre.»



Placé podium de bout en bout (hormis ES2: P4), le duo n’aura jamais rien lâché face à des concurrents parfaitement reposés après la trêve estivale. Malgré une crevaison (arrière droit) dans l’ES4, Réhane et Franck se seront livrés de bout en bout en signant le meilleur temps au terme de la première étape(ES6), leur permettant de revenir à 2s5 de la deuxième place tant convoitée. «Au départ de la deuxième étape, on a bien sûr remis du rythme pour la première boucle mais l’écart avec le leader était trop important. Terence (Callea NDLR) était clairement le plus rapide ce week-end. Nous avons donc opté pour rouler«secure» pour la deuxième boucle et on a vu Terence posé sur la droite. Dès lors, il a fallu rester ultra concentrés pour saisir l’opportunité d’une victoire possible. On a tous connu notre lot de difficultés dont une crevaison pour moi mais notre approche était la bonne : rester concentrés et rallier l’arrivée P2 était en soi un bon résultat. Finalement c’est une victoire.»



Fin des épreuves terre pour l’exercice 2022 de la SMRC avec un gain d’expérience indéniable pour le duo leader de la série. «On a clairement franchit un gap cette année. Il y a toujours moyen de faire mieux et de progresser mais cette saison nous aura permis d’être nettement plus à l’aise sur cette surface. On retourne à présent sur asphalte et l’objectif reste inchangé pour nous : progresser au fil des kilomètres, emmagasiner de l’expérience et jouer devant en visant la victoire chaque fois que cela est possible, sinon il faudra savoir capitaliser de gros points lors des prochains rounds.»



La prochaine course est le célébrissime critérium des Cévennes au Nord de Montpellier, organisé du 27 au 29 octobre. Avec une météo souvent incertaine en plein automne, la classique héraultaise verra l’équipage Réhane Gany/ Franck Le Floch se présenter en leader de la Stellantis Motorsport Rally Cup.