Rallye Team Réunion: "Il ne devait pas y avoir de spectateur à cet endroit"

Au lendemain de la sortie de route qui a coûté la vie à un enfant de 8 ans, dans le cadre du Rallye des 1000 km, le "Rallye Team Réunion" tient à revenir sur l'accident.



Après avoir exprimé "sa profonde compassion à la famille du jeune garçon et ses sincères condoléances", la team déclare que "le drame n’aurait pas dû se produire" et estime que "pointer la responsabilité du pilote n’est pas juste".



Pour le Rallye Team Réunion, "là où s’est produite la sortie de route, il ne devait pas y avoir de spectateur (ni aucune autre personne). Il y a donc clairement une carence dans l’organisation du processus de sécurité car cet enfant et son père n’auraient pas dû se trouver là où la sortie de route s’est produite et qui plus est, les responsables de la sécurité auraient dû leur interdire de se trouver à cet endroit".



L'occasion aussi de (re)pousser un coup de gueule quant aux déplacements des arrivées des spéciales de 'Ville Blanche' et 'Notre Dame de La Paix'". "La catastrophe a été évitée de justesse à l’arrivée de "Ville Blanche"", indiquent-ils, rappelant que "la voiture 61 a effectué une sortie de route similaire à celle de la 23…"