A la Une ... Rallye Ronde de l’Est : Un champion du monde sur la ligne de départ

Alors que le rallye Ronde de l’Est doit se dérouler les 17 et 18 septembre prochain, les organisateurs annoncent la présence de Didier Auriol, champion du monde des rallyes en 1994. Par GD - Publié le Mardi 6 Septembre 2022 à 06:51

Le communiqué:



Nous avons le plaisir de vous annoncer que le champion du monde des rallyes 1994, Didier Auriol, sera présent sur le rallye de la Ronde de l'est le 17 et 18 septembre prochain.

Il sera au volant de la voiture zéro en ouverture du rallye sur une FIAT 131 Abarth. Une voiture mythique et spectaculaire à voir.



Une séance de dédicace sera organisée avant le départ du rallye sur l'air forain de piton Sainte-Rose en présence de Didier Auriol, mais aussi de quelques grands champions de la Réunion des rallyes. Une occasion pour les supporteurs d'approcher et d'échanger avec les pilotes avant le départ du rallye. Une séance offerte par Motul Réunion. Une deuxième séance sera organisée à l'arrivée du rallye au Champ de Foire de Bras-Panon le dimanche après-midi.