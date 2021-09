A la Une . Rallye : Réhane Gany vainqueur toutes catégories et champion Junior en Cup208

Réhane Gany, pilote licencié à l’ASARéunion, s’est imposé dans le trophée Peugeot 208 Cup toutes catégories, à l'occasion du Rallye Coeur de France. Par N.P - Publié le Dimanche 26 Septembre 2021 à 17:44

Le communiqué de l'ASARéunion :



C’est ce week end à l’occasion du Rallye Coeur de France, manche du Championnat de France des Rallyes, que le pilote licencié à l’ASARéunion s’est imposé dans le trophée Peugeot 208 Cup toutes catégories dans lequel il est inscrit. Non content d’emporter la manche au classement général de la Cup, Réhane conclue la course aux lauriers du trophée Junior à deux manches de la fin de saison. «Je suis évidemment très heureux de cette manche très rapide et exigeante», se réjouissait la pilote. «Même s’il reste encore deux épreuves à disputer, nous devons poursuivre le travail avec mon copilote Franck (Le Floch NDLR). C’est ce qui a payé ce week-end.»



Auteur d’un très belle saison jusque là avec un seul abandon lors du Rallye Terre de Castines, Réhane aura été particulièrement régulier avec un niveau de pilotage en constante amélioration tout en se gardant d’erreur rédhibitoire en course. «Le Rallye est vraiment un sport d’équipe», analysait le pilote. «D’une part j’ai la chance de pouvoir compter sur un copilote extrêmement expérimenté en la personne de Franck qui a su me canaliser et me permettre de prendre confiance et de travailler de façon très professionnelle en reconnaissances, mais j’ai aussi une équipe géniale. Non seulement Yohan Rossel me

fait beaucoup travailler, mais l’équipe qu’il m’a alloué est devenue une deuxième famille. Après un Mont Blanc difficile quand j’avais des soucis de comportement de ma voiture dans le rapide, toute l’équipe a cherché les raisons et a finalement décelé un problème de barre arrière. La voiture a été totalement checkée depuis le Rallye de Morzine et quand on a posé la voiture pour le shake-down à Vendôme, j’ai eu le sourire dès l’arrivée de cette mise en jambes, problème résolu.»



Cette course n’aura pas été une partie de plaisir pour le licencié du club réunionnais. «Tout s’est joué dans l’ES9. A l’arrivée de la précédente, Hugo Margaillan était moins de dix secondes devant et Hugo Louvel à une demie seconde derrière! On est tous partis le couteau entre les dents dans la longue. C’est passé pour moi contrairement aux deux Hugo qui sont partis à la faute», précisait Réhane. «Mais c’est passé juste en ce qui me concerne, pas loin de l’arrivée je me suis fait une grosse chaleur. La réussite était

de mon côté et c’est passé.»



Toutefois ne croyez pas que la dernière partie de course fût un long fleuve tranquille! Dans la 12, une averse aussi inattendue que violente s’est abattue sur le tracé de 28km. «C’était horrible cette pluie! On était chaussé en 21 au carré (des pneus pour le sec NDLR). Il a fallu anticiper chaque plaque noire , chaque corde qui se comportait comme autant de vibreurs! Dans ces conditions, mon expérience du karting était clairement un plus», détaillait le fils de Sabir.



Désormais assuré de bénéficier d’une Peugeot 208 Cup l’an prochain couvée par le lycée technique Saint Vallier, Réhane se projette avant tout sur cette fin de saison. «Le prochain rendez-vous est aux Cévennes dans le cadre de la Cup (28/30 Octobre NDLR). Ce sont des routes que je connais bien sur lesquelles je suis allé en essais. Je roulerais totalement libéré et on ira clairement pour gagner. On doit beaucoup travailler pour apprendre encore et encore et se battre l’an prochain en toutes catégories.»



La carotte pour le vainqueur U29 l’an prochain est une participation à deux épreuves «chez les grands» au volant d’une DS3 Rally2 officielle en Championnat de France des Rallyes. Pour l’heure, une fois les cotillons de la fête retombés suite à cette victoire, place au travail pour les prochaines échéances. Outre le Rallye des Cévennes, rendez-vous est pris au Rallye du Var en Cup avant le cadeau de fin de saison. «Je devrais disputer le Rallye des 1000km chez moi à la Réunion. J’ai vraiment hâte: nos routes ne sont pas parmi les plus faciles et y rouler chez moi accompagné de Franck sera fabuleux», se réjouissait Réhane qui disputera une épreuve emportée par son père Sabir associé à tonton Idriss en 1990.



L’histoire des Gany en général est étroitement associée à l’ASARéunion. Sabir le père y a été licencié et c’est lors du Tour Auto de la Réunion organisé par ce club qu’il y a décroché de fabuleuses victoires (1989/2002). Par ailleurs, RS Sport dirigé par Sabir est un partenaire technique essentiel du club dionysien depuis de nombreuses années.



L’ASARéunion réitère une fois encore ses félicitations à Réhane qui porte très haut les couleurs de ce club et plus largement de la Réunion au niveau national en étant le premier lauréat d’une formule de promotion nationale. Malgré son statut de rookie dans la formule, Réhane fait partie désormais des pilotes d’expérience.





