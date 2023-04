A la Une . Rallye : Le tandem Law Long/Balbolia arrive en 3e position sur les routes de l’Hexagone

Quatre équipages réunionnais se sont retrouvés au départ de courses sur les routes de l’Hexagone. Les pilotes réunionnais ont fait forte impression notamment à l’Anguison. Par NP - Publié le Mercredi 12 Avril 2023 à 12:56





La VW Polo Gti Rally2 de Thierry Law Long s’est finalement imposée et a atterri en troisième position pour ce rallye de l’Anguisson, derrière le 1er Millet Denis – Douville Matthieu et Mauffrey Eric – Rebut Julien en seconde position.



Dans leur Porsche GT3, Maxime et Margot Dupuy terminent juste derrière leurs compatriotes en 4e position.



Temps scratch au Rallye des Corbières



Le Rallye des vins de Corbières qui se tenait également ce week-end proposait au total 97 km de course. Loïc Grondin et Kevin De Berge, malgré des soucis techniques et quelques pénalités, ont poussé leur Hyundaï i20 Rally2. Pour leur premier rallye côte à côte, et après des difficultés dans la première étape, les Réunionnais ont réalisé un temps scratch.



Kevin De Berge a aussi retrouvé de bonnes sensations après son accident au Rallye de l’Est, indique Motorsmag. Le duo termine en 12e position. "Le but était de prendre des kms et de progresser, objectif atteint avec en prime un temps scratch", se réjouit le co-pilote.



