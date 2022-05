A la Une . Rallye : Le Réunionnais Réhane Gany vise le WRC

Le jeune pilote réunionnais d'à peine 20 ans fait des vagues en métropole. Déjà vainqueur dans des catégories inférieures, il prend actuellement part à la Stellantis Motorsport Rally Cup. Il a terminé deuxième de la première épreuve. Il espère enchaîner les bons résultats pour atteindre l'élite de la discipline, le WRC. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 1 Mai 2022 à 08:02





Le Réunionnais s'est déjà fait remarquer sur la scène nationale. Il a remporté la Coupe de France de karting junior en 2016 et le championnat junior de la 208 Rally Cup en 2021.



À fond dans sa passion



Réhane Gany a quitté La Réunion à l'âge de 15 ans pour tenter l'aventure en sport automobile. Il explique qu'avoir quitté sa famille jeune a été difficile au début mais il s'est alors concentré sur sa passion. Son rêve est d'atteindre l'élite du rallye, le WRC (Word Rally Championship).



Il s'est d'abord concentré sur le karting jusqu'à atteindre la majorité et passer son permis pour pouvoir prendre sa place dans une voiture de rallye. Il fait actuellement partie des jeunes pilotes sponsorisés par Peugeot Sport. Il participe à la Stellantis Motorsport Rally Cup et s'il la remporte, il pourra participer au championnat de France avec une "R5", la catégorie la plus puissante des voitures de rallye. Avec une deuxième place lors de la première épreuve, le Réunionnais se donne tous les moyens pour remplir ses objectifs.

(Photo : MAP - Bastien Roux Photographie)



