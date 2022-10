Communiqué Rallye Jeunes Réunion 2022 : Épreuves de sélection les 12 et 13 novembre

La sélection Réunion se déroulera les samedi 12 novembre et dimanche 13 novembre. Par N.P - Publié le Vendredi 7 Octobre 2022 à 16:49

Le communiqué :



Depuis sa création en 1994, l’opération « Rallye Jeunes » est un événement national qui est organisé par la Fédération Française de Sport Automobile (FFSA). Cette opération de détection de jeunes pilotes de rallye âgés de 18 à 25 ans a permis de révéler tout le potentiel de grands talents du sport automobile tels que Sébastien OGIER, Yohan ROSSEL et plus récemment Adrien FOURMAUX.



La Ligue du Sport Automobile de la Réunion (LSAR), présidée depuis juillet de cette année par Monsieur Christian PAUSE, souhaite faire revivre cette épreuve importante après ces deux dernières années de restriction ou encore de Covid que l'on connaît.



Pour 2022 et sur le plan national, le groupe Stellantis représentant la marque PEUGEOT fait son grand retour dans le monde du rallye. À la Réunion, le groupe CAILLÉ, en tant que représentant historique de la marque au lion, ADA Location, et Foucque Pneumatiques seront à nos côtés pour mener à bien cette rencontre tant attendue.



La sélection Réunion se déroulera les samedi 12 novembre (8H30 - 16H30) et dimanche 13 novembre (8H30 - 12H00) sur la piste de la Jamaïque.



Les inscriptions se feront sur le site : www rallyejeunes .com ou sur place le samedi 12 novembre 2022 à partir de 8H30. Peuvent s’inscrire les hommes et les femmes de nationalité française, âgés de 18 à 25 ans (nés(es) après le 31 décembre 1996) et en possession du permis de conduire B.



Une somme de 20 euros sera alors demandée pour chaque participation. Attention, 2 inscriptions maximum par pilote sont autorisées. La voiture, le casque et les charlottes seront fournis.



Pour la Finale Régionale, qui aura lieu le dimanche 13 novembre après-midi, les 6 meilleurs candidats seront retenus et 3 d’entre eux seront sélectionnés après les épreuves.



L’opération « Rallye Jeunes Réunion 2022 » permettra à ces 3 finalistes de se qualifier et de se voir offrir le voyage pour la Finale Nationale qui se déroulera du 06 au 09 décembre 2022 à Nîmes.



Le ou les lauréats 2022 intègreront un programme en Stellantis Motorsport Rally Cup 2023 au volant d’une Peugeot 208 Rally4.



Toute l’équipe du Rallye Jeunes Réunion 2022 se tient prête pour accueillir tous les jeunes qui souhaitent devenir le nouveau champion des rallyes !



Pour tous renseignements ou contact :

- Laurent OLLIVIER, responsable Rallye Jeunes Réunion : rallyejeunes22@lsar.re

- Facebook : www.facebook.com/rallyejeunesreunion