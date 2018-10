Rallye ASAR: Seulement cinq secondes entre Christophe Vassor et Damien Dorseuil

L’avant dernière épreuve de la saison, organisée par l’ASA Réunion, a réuni plus de 70 pilotes, preuve que le sport auto continue de mobiliser équipages et tous les "poiqués" de cette discipline. Et lors de cette première journée, la bagarre a été belle entre les divers favoris des groupes et des classes sur un parcours très sélectif qui a eu pour cadre les hauts de Terre-Sainte (Saint-Pierre), sur les spéciales de Grand Bois et de Bassin Martin.



C’est chaud en tête : cinq petites secondes, c’est l’écart qui sépare, après 4 épreuves spéciales, le leader Christophe Vassor de son poursuivant Damien Dorseuil. L’actuel leader du Championnat, Thierry Law Long pointe à la troisième place avec une vingtaine de secondes de retard.



Tout va donc se jouer dimanche, lors de la seconde étape dans les hauts de Saint-Leu, sur cinq épreuves spéciales au kilométrage plus conséquent. Celle de Trois Bassins (13,2 kms à faire à trois reprises) étant le véritable juge de paix de cette épreuve.



Verdict, ce dimanche, aux environs de 16 heures avec une arrivée sur le port de Saint-Pierre.

ALLYE ASAR : C’EST CHAUD !