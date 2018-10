Rallye ASAR: Christophe Vassor en tête du championnat

Déjà vainqueur lors du rallye National de Bourbon, Christophe Vassor signe au volant de sa Skoda R5 un magnifique doublé et ce malgré la pression exercée par des deux principaux concurrents.



Damien Dorseuil (208 T 16 du Peugeot Sport Réunion), sur la deuxième marche du podium samedi soir n'a pu, malgré des spéciales plus favorables aux qualités de sa monture, combler les cinq secondes d'écart existantes au terme de la première étape.



Pire, sur les cinq spéciales du jour, il s'est fait rattraper puis doubler par Thierry Law Long, le Champion de la Réunion en titre qui termine à une poignée de secondes de Christophe Vassor.



Ce dernier occupe désormais la tête d'un championnat dont le dénouement aura lieu les 2 et 3 décembre lors d'un rallye national organisé par l'ASA Bourbon.