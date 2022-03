A la Une . Rallye : 77 équipages pour donner le coup d'envoi de la saison à la Plaine des Palmistes

Le championnat des rallyes de La Réunion 2022 démarre ce week-end avec le 7e Rallye régional de la Plaine des Palmistes. Le quadruple champion de La Réunion en titre remet sa couronne en jeu avec un nouveau bolide. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 30 Mars 2022 à 09:23

Le 7e Rallye Régional de la Plaine des Palmistes se déroulera ce samedi après-midi. L'épreuve organisée par l'ASA SMER se déroulera sur 6 spéciales, les 77 concurrents auront à parcourir à 3 reprises les tracés des Arums et de Frémicourt.



Thierry Law-Long est le quadruple champion des rallyes de La Réunion en titre. Il ne sera cette année plus à bord de la Skoda Fabia qui lui a permis de remporter le dernier Tour Auto mais a décidé de changer pour une Volkswagen Polo. Son copilote Mohammad Balbolia reste à ses côtés.









Son challenger le plus sérieux depuis ces dernières années a choisi la continuité : Damien Dorseuil et son copilote Kévin De Berge rempilent avec la Ford Fiesta MK2 qui leur a permis de décrocher une belle deuxième place au Tour Auto 2021 mais aussi deux victoires en fin de saison.



Le paddock sera au complet derrière eux. Giani Barret sur Skoda Fabia tout comme Stéphane Sam Caw Frève aussi en Ford Fiesta seront présents. Les grands noms du rallye feront le déplacement comme Malik Unia toujours sur sa BMW 318 ou encore Johny Picard en Subaru WRX.



À noter enfin, la participation de Meddy Gerville, gentleman driver, avec une Alpine A110 !









Voici la liste complète des engagés sur le 7e Ralle régional de la Plaine des Palmistes :





liste des engagés V2.pdf (284.33 Ko)





