Ralentissements internet: Une amélioration prévue à compter de mercredi

Encore des ralentissements constatés par des internautes réunionnais sur leur ligne internet fixe…En cause: "une maintenance du câble sous-marin", indique l'opérateur Zeop.



Les internautes vivant à Saint-Gilles, Saint-Leu et Sainte-Marie sont particulièrement impactés par ces défaillances, qui touchent aussi bien le câble SAFE que le Lion, ce dernier étant coupé jusqu'au 3 novembre.



Zeop explique que ces soucis "ne proviennent pas d'une panne" mais sont dus à un "délestage du réseau". Le tout devrait rentrer dans l'ordre "entre aujourd'hui et demain", termine l'opérateur historique de la fibre dans l'île.



De son côté, SFR reconnaît une panne intervenue hier "durant trois heures" sur le câble SAFE. "Cela montre que le SAFE n'est pas fiable, d'où nos investissements sur le futur câble METISS", explique le Carré rouge.



Orange, pour sa part, assure ne rencontrer "aucun souci" particulier sur un possible ralentissement de la connexion de ses abonnés fixes et ce, même si les deux câbles précités rencontrent des soucis...