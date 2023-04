Economie Ralentissement de l'activité économique attendu en 2023 à La Réunion

La synthèse sur la situation économique et monétaire de La Réunion en 2022 publiée par l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer (IEDOM) met en avant une année dynamique contrariée par l’inflation. Cette croissance de l’activité économique du territoire devrait ralentir en 2023. Par NP - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 16:38

Le bilan économique de l’année 2022 à La Réunion révèle que l’activité économique du territoire s’est inscrite dans le prolongement de la reprise robuste de 2021. Le climat des affaires s’améliore par rapport à l’année précédente (114 points en moyenne contre 111 points en 2021), et l’emploi salarié a poursuit sa progression, bien qu’à un rythme plus faible que l'année précédente.



La consommation des ménages reste bien orientée et les dirigeants d’entreprises se disent plutôt optimistes quant à leurs prévisions d’investissement.



Dans ce contexte, les secteurs économiques connaissent des trajectoires plus singulières qu’en 2021. Certains secteurs tels que le tourisme profitent de la fin des mesures de freinage liées à la circulation du Covid pour retrouver un niveau de fréquentation proche de celui d’avant la crise, tandis que d’autres souffrent comme le secteur agricole touché par la hausse du prix des engrais et des conditions climatiques extrêmes.

Forte hausse des prix à la consommation



La Réunion fait aussi face à une forte hausse des prix, avec un taux d’inflation qui atteint environ +3,7 % en moyenne annuelle en 2022.



Cette évolution s’explique pour un tiers environ par l’accélération de la hausse des prix de l’énergie, qui a atteint +18,2 % en moyenne. Cette augmentation des prix intervient, elle-même, suite à des tensions sur les marchés internationaux des produits pétroliers nées de la forte reprise économique post-Covid et des conséquences de la guerre russe en Ukraine.



Les entreprises participant à l’enquête de conjoncture de l’IEDOM déclarent par ailleurs réaliser un chiffre d’affaires moyen en hausse de 14 %, mais subir dans le même temps une hausse moyenne des prix des intrants de 18 %.

Perspectives 2023 : un ralentissement attendu



L’année 2023 devrait voir la croissance de l’activité économique ralentir sur notre territoire. L’inflation, qui s’est déjà hissée à des niveaux élevés, mais qui reste à La Réunion encore inférieure à la France métropolitaine, devrait persister, à mesure que la hausse des prix des intrants achève de se diffuser dans l’ensemble de l’économie.



Le ralentissement attendu ne serait ni aussi rapide, ni aussi important qu’en France métropolitaine. Le territoire devrait pouvoir capitaliser sur la digitalisation du tissu économique local opérée ces deux dernières années, sur une demande de services résiliente en ce début d’année et sur le rôle plus structurant du secteur public à La Réunion. Par ailleurs, la matérialisation de chantiers d’infrastructure devrait encore offrir des perspectives aux entreprises de différents secteurs.