Ralé-poussé mortel entre deux agents du conseil départemental

Terrible drame hier à Saint-Denis. Après une dispute qui a débuté dans la rue Tourette, deux agents du conseil départemental, qui travaillaient au service élagage, en sont venus aux mains aux alentours de midi.



Le ralé-poussé entre les deux hommes a provoqué la mort du plus âgé, 61 ans.



Le retard de la victime peu avant la reprise du travail dans l'après-midi serait la cause de ce drame écrit le Quotidien. Arrivés sur place, les urgentistes du SMUR ont prodigué les premiers soins, "en vain" rapporte le média.



Une autopsie est prévue ce mercredi pour déterminer les causes exactes du décès et nous apprendre si la victime, diabétique, est décédée des suites des coups portés, notamment à la tête.