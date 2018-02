Ralé-poussé mortel au conseil départemental : Un infarctus à l'origine du décès

On en sait un peu plus sur le décès de l’agent du conseil départemental survenu après une altercation avec son collègue mardi en début d’après-midi. Comme nous l’apprend ce jeudi Le Quotidien, la victime serait décédée des suites d’un infarctus, "et du stress causé par l’altercation". "Christian Poleya a quitté la scène de la bagarre et aurait alors été pris d’un grave malaise" écrit le média. Après son malaise, c’est le directeur du groupe de prévention de la collectivité qui a effectué en personne gestes de premiers secours, en vain.