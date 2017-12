Râlé-poussé entre voisins lors du réveillon pour des pétards : Un Bénédictin chute du 2e étage

Un habitant de la résidence Les Iris, située à Bras-Fusil (Saint-Benoit), se trouve aujourd'hui entre la vie et la mort au CHU de Saint-Pierre après avoir chuté du deuxième étage, suite à une dispute avec son voisin situé au troisième étage.



La victime, âgée d'une trentaine d'années, reprochait à ce dernier d'avoir provoqué l'émanation de pétards qui incommodait son fils asthmatique, nous apprend ce mardi la presse écrite locale.



Les gendarmes ont dû intervenir pour mettre fin à l'altercation. Mais dès leur départ, les deux voisins reprennent leur dispute. En se penchant depuis son balcon pour interpeller son voisin du dessus, le locataire du deuxième étage tombe dans le vide et percute violemment de la tête une dalle de béton.



Médicalisé sur place par une équipe du SMUR, le Bénédictin est transféré d'urgence à l'hôpital le plus proche mais face à la gravité de son traumatisme, il est envoyé au CHU de Saint-Pierre dans un état critique. Il est depuis toujours entre la vie et la mort.



Une enquête a été confiée aux gendarmes de la brigade de Saint-Benoît.