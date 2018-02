Ralé-poussé à Beaufonds : Des agriculteurs convoqués devant le tribunal correctionnel

5 agriculteurs de l’Est, et parmi eux des membres de la FDSEA et des JA, ont hier été interpellés et placés en garde à vue suite à des plaintes pour violences et menaces, relate le JIR.



Les faits se sont déroulés le 5 décembre dernier à la balance de Beaufonds. Le contrôle des chargements par des huissiers et techniciens a dégénéré. Un vigile a été blessé à la tête entrainant des jours d’incapacité. Des vigiles qui auraient provoqué le râlé-poussé pour les planteurs. Pour les vigiles, avec l’appui des images qu’ils ont filmées, ce sont les planteurs qui se sont rapidement montrés agressifs.



Le président des Jeunes Agriculteurs, Bruno Robert, et le secrétaire de la FDSEA Dominique Gigan, ont également passé la journée à la gendarmerie. De nombreux planteurs se trouvaient sur place ce jour-là. 5 sont inquiétés. Pour le président des JA, il s'agit d'"un coup monté", a-t-il confié au JIR. Le contrôle avait été ordonné par le président du TGI de St-Denis à la demande de Téréos, indique le journal.



Les planteurs et syndicalistes devront s’expliquer devant la justice en correctionnelle en juin prochain.