A la Une ... Raïssa, 21 ans, a besoin d'une greffe de poumons





Stéphanie regrette de n'avoir reçu aucune aide de la mairie de Saint-Pierre, malgré plusieurs appels au secours. En revanche, la mairie du Tampon l'a dirigée vers le CCAS et lui octroiera des stands lors des fêtes de quartier, afin de recueillir des dons. Stéphanie espère obtenir un logement social au rez-de-chaussée pour sa soeur, quand la mairie de Saint-Pierre lui dit que sa situation n'est guère prioritaire, affirme-elle. "Même pour un ou deux mois, ce serait une grande aide, nous avons peu de moyens, et Raïssa perd toute force, sans voir le soleil", se désole Stéphanie. Raïssa souffre d'une maladie orpheline extrêmement rare, proche de la mucoviscidose, qui la condamne si elle n'est pas greffée. La maladie a été diagnostiquée alors qu'elle n'avait que 18 mois, et n'était alors pas prise en charge à La Réunion. L'enfance de Raïssa fut une suite sans fin d'allers-retours à l'hôpital pour enfants malades Necker, à Paris, et la vie familiale s'est retrouvée toute centrée autour de la petite en souffrance.La famille habite à La Plaine des Cafres, mais aujourd'hui, l'état de Raïssa oblige ses soeurs Stéphanie et Lydia à lui payer un studio à Saint-Pierre, car l'humidité du climat des hauts est totalement incompatible avec le stade actuel de la maladie de la jeune femme. En effet, Raïssa est devenue incapable de se mouvoir, et se déplace en fauteuil. A ses côtés, sa mère assure un quotidien douloureux, dans des conditions difficiles, car le studio est situé au deuxième étage d'un immeuble: Raïssa ne sort quasiment pas."Son état se détériore très rapidement", souffle sa soeur Stéphanie d'une voix angoissée. "L'hôpital Bellepierre a demandé à l'hôpital Bichat d'avancer son départ à juillet, sa saturation en oxygène est vraiment inquiétante, le moindre effort est une torture", poursuit-elle. L'hôpital Bichat doit greffer des poumons à Raïssa, c'est son seul espoir. La jeune femme qui vient d'avoir 21 ans craint de s'endormir et de ne pas se réveiller, tant respirer lui est difficile.Le séjour de Raïssa à l'hôpital Bichat sera très long pour cette greffe vitale, et sa mère n'a pas les moyens de l'accompagner durant ces deux années de soins. Aussi, Stéphanie a lancé une cagnotte en ligne, " pou mon Raïssa ", afin que ceux qui souhaitent aider leur mère à se tenir au chevet de sa petite soeur le puissent.Stéphanie regrette de n'avoir reçu aucune aide de la mairie de Saint-Pierre, malgré plusieurs appels au secours. En revanche, la mairie du Tampon l'a dirigée vers le CCAS et lui octroiera des stands lors des fêtes de quartier, afin de recueillir des dons. Stéphanie espère obtenir un logement social au rez-de-chaussée pour sa soeur, quand la mairie de Saint-Pierre lui dit que sa situation n'est guère prioritaire, affirme-elle. "Même pour un ou deux mois, ce serait une grande aide, nous avons peu de moyens, et Raïssa perd toute force, sans voir le soleil", se désole Stéphanie.





